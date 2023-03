“Ha il cancro”. L’annuncio choc della moglie del vip: meno di un anno fa aveva perso il figlio

Annuncio choc per lo scrittore, le parole della moglie. Il suo nome gode di una fama mondiale, noto al pubblico per essere uno dei maestri del postmodernismo americano. Purtroppo nelle ultime ore + arrivata la notizia della dolorosa diagnosi. A parlarne è stata la moglie attraverso un post condiviso su Instagram.

Paul Auster ha il cancro. Lo scrittore statunitense di 76 anni si trova in cura ed è sottoposto a cicli di chemioterapia e immunoterapia presso il Memorial Sloan–Kettering Cancer Center di New York, uno dei centri per la ricerca e il trattamento del cancro più famosi a livello mondiale. Lo ha rivelato, con un annuncio su Instagram, la moglie delll’acclamato romanziere, la 68enne scrittrice e poetessa Siri Hustvedt.

Paul Auster ha il cancro: il doloroso annuncio della moglie

“Sono stata lontana da Instagram per un po’ di tempo. È perché a dicembre è stato diagnosticato un cancro a mio marito, che era già malato da diversi mesi. Ora è in cura allo Sloan Kettering di New York e io vivo in un luogo che ho imparato a chiamare ‘Cancerland’ – scrive la moglie in un post sul social network – Molte persone hanno varcato i suoi confini, perché sono o sono state malate o perché amano qualcuno, un genitore, un figlio, un coniuge o un amico che ha o ha avuto il cancro”.

E ancora: “Il cancro è diverso per ogni persona che ne è affetta. Alcune persone sopravvivono e altre muoiono. Questo lo sanno tutti, eppure vivere vicino a questa verità cambia la realtà quotidiana. L’intimità con un’altra persona non è solo un’esperienza parallela, due linee che si muovono nella stessa direzione ma non si incrociano – continua la moglie di Paul Auster -. È molto più simile a un diagramma di Venn dinamico – se una cosa del genere è possibile – in cui le parti sovrapposte di due cerchi continuano a muoversi e a cambiare nel tempo”.

Poi la donna chiosa l’annuncio: “Un ‘io’ e un ‘tu’ in movimento che è anche ‘noi’. Penso che sarebbe terribile essere soli nella Terra del Cancro. Vivere con qualcuno che ha il cancro e viene bombardato con la chemioterapia e l’immunoterapia è un’avventura di vicinanza e separazione. Bisogna essere abbastanza vicini da sentire i trattamenti snervanti quasi come se fossero i propri e abbastanza lontani da essere un aiuto genuino. Troppa empatia può rendere una persona inutile! Questa corda non è sempre facile da percorrere, naturalmente, ma è il vero lavoro dell’amore”.