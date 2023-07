Un weekend romantico finito nel peggiore dei modi. Una coppia di fidanzati ha affittato una stanza dalla piattaforma Airbnb per trascorrere due giorni di relax in una villa immersa nel verde ma i loro piani sono andati in fumo e tutto è finito con una denuncia. La spiacevole storia è diventata virale nelle ultime ore e, come detto, ha come protagonisti una coppia di fidanzati.

“Ho provato imbarazzo, umiliazione, disonore e perdita di dignità”, ha detto la fidanzata intervistata dopo aver depositato la denuncia alla polizia. Dopo appena 24 ore nella villetta, la coppia è andata via e ha scelto di soggiornare in un albergo, non prima di recarsi nella più vicina stazione di polizia per presentare una denuncia.

Leggi anche:





Stanza in affitto, la scoperta choc dei fidanzati

Gli agenti sono arrivati nella residenza e hanno scoperto che quanto detto dalla coppia corrispondeva alla realtà. Il fatto è accaduto a Silver Spring, nel Maryland, negli Stati Uniti d’America e i protagonisti sono Kayelee Gates e il suo fidanzato, Christian Capraro. Durante la loro prima notte nella villa affittata tramite AirBnB, la coppia ha avuto un rapporto intimo nella loro camera per poi sdraiarsi a letto e guardare un film.

Secondo i documenti del tribunale ottenuti da Fox 5 DC, mentre il ragazzo si trovava a letto si è insospettito dopo aver notato che la stanza aveva due rilevatori di fumo (lui di mestiere installa proprio allarmi antifumo): uno sopra il letto al centro del soffitto e un altro nell’angolo. Così, incuriosito, ha provato a smontarne uno e lì ha fatto la scoperta choc: al suo interno c’era una telecamera nascosta. Stessa scoperta nel bagno, dove i due fidanzati avevano fatto sesso. “Mi fa venire i brividi sapere che qualcuno possa avr visto quel video“, ha detto Gates a Fox 5 DC. La coppia ha chiesto 75mila euro di risarcimento.

Sconvolti dal ritrovamento della telecamera nascosta, Kayelee Gates e il suo fidanzato, Christian Capraro hanno immortalato tutto con i loro smartphone e hanno lasciato la casa per andare a denunciare il fatto. Dan Whitney, Jr., avvocato della coppia, ha detto: “Ora dobbiamo capire che fine ha fatto quella registrazione, chi l’ha inviata, è stata condivisa, è andata su internet?”. La polizia ha trovato un’altra telecamera nascosta camuffata da rilevatore di fumo nel seminterrato dove si trovava un altro ospite.