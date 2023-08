Una drammatica notizia ha scioccato tantissime persone. Papà e figlio sono morti a causa di un gravissimo incidente aereo, la cui dinamica sta lasciando ancora molti dubbi. C’è infatti un filmato, diffuso online, che potrebbe aver fatto comprendere come siano andate le cose. E la storia, già di per sé terribile, si è aggravata ulteriormente con una decisione choc presa anche dalla moglie e dalla madre delle due vittime dell’accaduto.

Entrando quindi nello specifico del fatto, papà e figlio sono morti in seguito ad un incidente aereo. E ci sono delle incertezze su chi potrebbe aver condotto il velivolo, alla luce di un video postato dal genitore 42enne, che si chiamava Garon Maia. Il piccolo, Francisco, aveva invece solamente 11 anni. Quando la mamma del bambino ha scoperto tutto, ha avuto solo la forza di partecipare ai funerali e alla sepoltura fino a giungere ad una conclusione devastante.

Papà e figlio morti in un incidente aereo: la terribile ipotesi

Secondo quanto è stato rivelato finora, il papà e il figlio morti in questo bruttissimo e tremendo incidente aereo erano a bordo di un bimotore Beechraft Baron 58, che è precipitato improvvisamente finendo il suo volo in una foresta brasiliana tra Rondonia e Mato Grosso, non dando alcuno scampo alle due vittime. Il 42enne doveva portare l’11enne a Campo Grande dalla mamma, ma non ci sono mai arrivati, essendo l’aereo caduto 8 minuti dopo il decollo. I tre erano componenti di una famiglia molto ricca.

Nelle immagini registrate dal padre, c’è il bimbo Francisco alla guida dell’aereo. E il genitore gli dice: “Aspetta, tutto pronto? Avanti ok? Vai! Dai, 600 cavalli, puoi spingere. Bravo ragazzo. Mano sulla leva, mano sulla leva. Tieni la mano lì e guarda la velocità”. E mentre il bimbo faceva queste manovre, lui era intento a consumare una birra. Non si sa con certezza se si tratta di un filmato, che risale a pochi minuti prima dell’incidente.

Avião bimotor Beechcraft Baron 58, de matrícula PR-IDE, "caiu matando pai e filho" a Aeronave cair em uma região de mata fechada, na divisa de Rondônia e Mato Grosso. Os destroços da aeronave foram localizados na manhã deste domingo (30) o pecuarista Garon Maia e o filho.🇧🇷 pic.twitter.com/nOEBpVZJup — D' AVIATION 🇧🇷 (@pgomes7973) August 1, 2023

La madre, Ana Paula Pridonik, si è suicidata subito dopo aver seppellito il marito e il figlio. Tragedia su tragedia per la famiglia, che è stata spezzata in pochissimo tempo. Saranno le autorità competenti a fare luce sui fatti e a stabilire chi fosse alla guida del bimotore.