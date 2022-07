Spunta una foto di Michael Schumacher, ma la famiglia fa di tutto per non lasciarle divulgare. È questo in sommi capi quello che è successo a circa 3 anni dal tragico incidente che ha lasciato lo storico pilota della Ferrari, in coma farmacologico per un anno intero. Sembra poi che a scattare questa famosa foto in cui si mostra Schumacher in tutta la sua tragica realtà odierna, sia stata scattata da un amico dello stesso. Secondo quanto riferito, l’amico ha contrabbandato gli scatti fuori dalla casa dell’ex pilota, sul Lago di Ginevra nel 2016 e li ha messi in vendita per un milione di sterline.

Naturalmente la famiglia ci è arrivata prima di chiunque altro e nessuna foto o video di Schumacher è stato divulgato a seguito del suo scioccante incidente sugli sci nel 2013. Tuttavia la scorsa settimana è stato pubblicato un raro aggiornamento sulla sua condizione. A riferirlo alla stampa è Jean Todt: l’uomo ha dichiarato che continua ad andare a trovare Schumacher e che insieme guardano la Formula1.





Spunta una foto di Michael Schumacher, lo scatto bloccato dalla famiglia

Non sappiamo in che condizioni sia l’ex campione, ma di certo non gli è mancato mai l’affetto dei suoi cari. Come ricorderanno tutti, l’ex pilota Ferrari ha subito una “lesione cerebrale traumatica” in un incidente fuori pista ed è stato messo in coma farmacologico. Si svegliò un anno dopo. Da allora, l’ex pilota di Ferrari e Mercedes è in convalescenza, se così possiamo definirla, nella sua casa svizzera insieme alla sua famiglia.

"Ti manca Michael?"



Todt: "No, non mi manca, perché posso vederlo sempre e passare del tempo con lui."



Tornando al discorso dello scatto rubato, la persona sconosciuta, ritenuta essere un caro amico di Schumacher, avrebbe scattato una foto della stella sdraiata nel suo letto. A quel punto il personaggio avrebbe contrabbandato le foto fuori dalla villa della famiglia e ha tentato di venderle all’asta in punti vendita in tutto il continente.

Poco dopo i pubblici ministeri tedeschi a Offenburg hanno successivamente confermato che “una persona sconosciuta” aveva fatto degli scatti “segreti”. L’uomo li stava offrendo per “importi di denaro elevati”, che si credeva fossero vicini a 1 milione di sterline. Gi stessi hanno definito l’atto “disgustoso” una “violazione della sua gamma di vita personale” e una violazione della privacy. Alla fine nessuno ha mai visionato questi scatti, sembra.

