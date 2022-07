“Avete sentito?”. L’emozione è troppa e al figlio di Michael Schumacher sfugge una frase sul papà

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 verrà ricordato per la prima pole position e per la prima vittoria in carriera di Carlos Sainz con la Ferrari ma anche per i primi punti di Mick Schumacher, il figlio del grande Michael, l’ex ferrarista e campione (7 titoli mondiali, i primi due con la Benetton e successivamente cinque consecutivi con la Ferrari) costretto a letto da otto anni dopo un terribile incidente sciistico avvenuto a Méribel, in Francia. Tanta gioia per Mick Schumacher, che ha pronunciato una frase sul padre lasciando tutti senza parole.

Il figlio dell’ex pilota automobilista ha posto così la parola ‘fine’ a quella che sembrava una maledizione, che in questo Mondiale non aveva ancora portato nessun punto alla sua scuderia, la Haas. Con l’8° posto in gara, il pilota ha conquistato i suoi primi punti iridati in carriera e ovviamente l’emozione è stata tantissima.





Mick Schumacher e la frase sul padre Michael: “Lo dico sempre a papà”

Il team principal della Haas Gunther Steiner si è congratulato con il giovane pilota: “Mick, lavoro fantastico, grazie per la tua guida, finalmente è successo , guida impressionante, grazie” ha detto in radio dopo l’arrivo alla bandiera a scacchi e anche il figlio di Michael Schumacher non è riuscito a trattenere l’emozione per i primi punti ottenuti in una gara. Dopo l’arrivo al traguardo Mick Schumacher si è lasciato sfuggire una frase sul padre.

Mick Schumacher e la frase sul padre Michael – “Finalmente ragazzi, ve l’avevo detto che questo sarebbe stato il weekend! Siete fantastici ragazzi, fott*** brillanti, fott*** brillanti! Scusate le parolacce, ahah!”, ha detto in radio Mick Schumacher, svelando poi un retroscena sul padre, costretto a letto da otto anni, quando il 29 dicembre 2013 cadde dagli scii riportando gravi lesioni cerebrali.

It was so special to have Mick’s mom Corinna and sister Gina with us yesterday for Mick’s 8th place finish 😊#HaasF1 #BritishGP pic.twitter.com/pa3cT9ifzl — Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 4, 2022

Mick Schumacher e la frase sul padre – Michael Schumacher, uno dei più grandi piloti della storia della F1, amatissimo dai tifosi ferraristi, grati al tedesco per aver riportato il Cavallino in cima al mondo con cinque mondiali piloti (consecutivi) e 72 vittorie, non poteva essere lì per festeggiare con il figlio, ma Mick, preso dall’emozione, si è lasciato sfuggire una frase che ripete sempre al papà: “Dimostra che si sbagliano e credi in te stesso. Questo è quello dico a papà”, ha gridato Schumi junior dopo aver conquistato i suoi primi punti in Formula 1.

