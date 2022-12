La morte di Sinisa Mihajlovic continua a far rimanere esterrefatti milioni di persone in tutta Italia e all’estero. Ora è stata presa una decisione sui suoi funerali, infatti la famiglia ha comunicato quando si svolgeranno e dove. Intanto, sono davvero in tantissimi ad avergli scritto un ultimo commosso saluto. Tra i più commoventi, oltre ovviamente a quelli di sua moglie Arianna, c’è stato il messaggio del commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, che ha condiviso tantissimi anni con lui.

Tutto il mondo del calcio è ancora sotto choc per la morte di Sinisa Mihajlovic e la decisione sui suoi funerali era attesa. Infatti, saranno sicuramente innumerevoli le persone che gli renderanno omaggio. Mancini ha scritto: “Per me era un fratello, sì ho perso un fratello perché siamo andati oltre l’amicizia. Inevitabile quando condividi tante emozioni l’uno accanto all’altro. Sinisa mi ha fatto fare il gol più bello della mia carriera, come potrei avere dei rimorsi? Di tacco ne avevo fatti tanti altri, ma quello resta unico. Oggi posso dire che è il più bello davvero”.

Morte Sinisa Mihajlovic, la decisione sui funerali

Sono tutti sconcertati dalla morte di Sinisa Mihajlovic, ma ora che è stata presa una decisione sui suoi funerali il pensiero della gente è già rivolto all’estremo saluto da tributare all’ex calciatore e allenatore. Queste le parole della famiglia: “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic”. Seguono i ringraziamenti a medici e infermieri che hanno seguito Sinisa in questi ultimi tempi con amore e rispetto”.

La figlia Virginia ha invece scritto sui social: “Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Siniša Mihajlovic. Fa troppo, troppo male”. Tornando ai funerali, è stato deciso che saranno celebrati nella giornata di lunedì 19 dicembre. L’inizio della cerimonia religiosa è prevista per le ore 11 e si terrà all’interno della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri nella capitale Roma, esattamente a Piazza Esedra.

Inoltre, è stato annunciato che la camera ardente per rendere onore a Sinisa Mihajlovic avrà luogo al Campidoglio, quindi il comune di Roma sta lavorando alacremente per permettere a tutta la gente di recarsi lì per salutare almeno un’ultima volta il campione originario della Serbia.