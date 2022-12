Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo, è morto a 53 anni dopo aver combattuto contro una grave forma di leucemia che gli era stata diagnosticata nel 2019. A marzo aveva annunciato di doversi sottoporre a un nuovo ciclo di chemioterapia. Venerdì 16 dicembre la notizia all’Ansa della famiglia. “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic”.

“Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti – prosegue il comunicato della famiglia Mihajlovic -. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato”.

Leggi anche: Sinisa Mihajlovic è morto: ha combattuto come un leone. Calcio in lutto





Sinisa Mihajlovic chi è: moglie, figlie, malattia e carriera

Nato a Vukovar in Serbia il 20 febbraio 1969, Sinisa Mihajlovic è stato un calciatore e allenatore di calcio serbo con cittadinanza italiana, di ruolo centrocampista o difensore. Ha giocato in Serbia con Vojvodina e Stella Rossa, con cui ha vinto la Coppa dei Campioni nel ’91. Poi il trasferimento in Italia. In Serie A ha indossato le maglie di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. È stato allenatore di Fiorentina, Milan, Inter, Serbia, Sampdoria, Torino e Bologna.

Nel 1995 si fidanza con Arianna Rapaccioni, romana ed ex soubrette televisiva. I due convolano a nozze nel 2005. Sinisa Mihajlovic e Arianna hanno avuto cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. Nel 1993 aveva già avuto un altro figlio, Marko, riconosciuto dopo la nascita ma incontrato solo nel 2005. Viktorija e Virginia sono ben note anche al pubblico televisivo per aver partecipato all’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi. Dalla figlia Virginia, nel 2021, aveva avuto la prima nipotina: Violante. Era alto 182 per 78 chili di peso.

Nel 2019 la conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic per parlare della malattia appena diagnosticata: una leucemia mieloide acuta. Dopo le cure torna ad allenare il Bologna ma nel marzo del 2022 annuncia un nuovo ciclo di chemio per contrastare il ritorno della malattia. Sinisa Mihajlovic è morto venerdì 16 dicembre in una clinica di Roma.