Sono tutti increduli dopo l’ultima informazione su Michael Schumacher. Un vero e proprio choc è nato dalla notizia diffusa sull’ex campione della Ferrari, che da ormai quasi 10 anni è costretto a vivere una vita diversa a causa di un terribile incidente sugli sci che lo aveva messo in pericolo di vita. La sua famiglia ha preferito sin dai primi momenti di tenere riservate le condizioni di salute dell’uomo, ma ora è accaduto un episodio che ha fatto imbestialire milioni di suoi fan in tutto il pianeta.

I familiari di Michael Schumacher non sono ancora intervenuti pubblicamente, ma nessuno riesce a credere che sia davvero successa una cosa simile. Lo choc causato dalla notizia diramata da un giornale è diventato il sentimento principale degli ammiratori dell’ex pilota di Formula Uno. Sono stati veramente in pochi in questi anni a riuscire a far visita a Schumi, tra questi Jean Todt che però ha mostrato sempre grande compostezza e ha rilasciato sempre parole molto accurate. Quindi, non si sa ufficialmente come lui stia oggi.

Michael Schumacher, tutti sotto choc dopo la nuova notizia

In tanti hanno provato a speculare in questi anni su Michael Schumacher, ma la famiglia è riuscita sempre a tenerlo lontano dai riflettori. Stavolta lo choc è sopraggiunto per una notizia arrivata dalla Germania, nazione di origine dell’ex campione. Una rivista ha infatti deciso di fargli un’intervista, ma non essendo possibile incontrarlo personalmente, l’hanno fatta tramite l’intelligenza artificiale. Sono state poste delle domande e sono anche state ricevute delle risposte, come se fosse proprio lui a parlare.

La rivista in questione è Die Aktuelle e ha domandato: “Come sei stato dopo l’incidente che hai avuto nel 2013?”, “Come stai oggi?”. E la finta risposta è stata: “La mia vita è completamente cambiata“. E a far arrabbiare tantissima gente è che questa intervista, mai realmente realizzata ma creata con character.ai, è stata messa in prima pagina. Ed è anche stato scritto: “La prima intervista, esclusiva a livello mondiale“. Ed è stata inserita la faccia di Schumi, come se fosse davvero lui ad aver rilasciato quelle dichiarazioni.

Hanno anche aggiunto: “Cosa c’è dietro, siamo andati alla ricerca di indizi”. E in diverse nazioni, parliamo anche di Spagna e Inghilterra, ci sono state critiche durissime perché la gente si è sentita presa in giro. E non sarebbe stato rispettato nemmeno lo stesso Schumacher.