Da ormai oltre 9 anni sono tutti speranzosi di rivedere Michael Schumacher in condizioni di salute buone, ma finora è sempre stato rispettato il massimo riserbo e non si è mai saputo realmente come stia oggi, dopo quel terribile incidente sugli sci avvenuto nel mese di dicembre del 2013. Non si è mai più visto davanti alle telecamere da quel maledetto giorno e anche la sua famiglia ha voluto preservarlo, non diffondendo molte notizie sul suo stato fisico. Ma ora si è finalmente saputo qualcosa in più.

La prima a dare qualche informazione in più su Michael Schumacher e le sue condizioni di salute era stata la moglie Corinna, che non si era sbilanciata più di tanto: “Lui c’è, ma è diverso”. I suoi familiari, compreso il figlio Mick che è diventato a sua volta un pilota di Formula 1, gli sono vicini giorno dopo giorno e si occupano di lui col supporto dei sanitari. Però è stato possibile ottenere qualche dettaglio maggiore, grazie ad un’intervista rilasciata da una persona che lo conosce molto bene.

Michael Schumacher, quali sono le sue condizioni di salute

Durante questi anni, si sono susseguite tante voci, ma su Michael Schumacher e sulle condizioni di salute si era scoperto grazie ad alcune testimonianze di persone vicine a lui, che non era in grado di parlare e che poteva solamente muovere gli occhi per dare un cenno e cercare di farsi capire. Ha comunque visto Gran Premi di Formula 1 ma ora a rompere il silenzio a OLBG è stato il fondatore della Jordan, Eddie Jordan, che ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle problematiche derivanti dall’incidente.

Queste le significative parole di Eddie Jordan: “Il motivo per cui mi sento molto vicino a Mick Schumacher è perché non è facile sapere che tuo padre non può più far parte della famiglia, lui è lì ma non c’è“. Quindi, sarebbe incapace di fare ogni cosa, quindi ha bisogno di cure 24 ore su 24. Pare tra l’altro che Michael non sia nemmeno sempre in grado di riconoscere coloro che ha intorno a lui. Una situazione davvero seria, che ovviamente non può che arrecare enorme dolore ai suoi parenti più stretti e a tutti coloro che lo hanno amato.

Durante la sua incredibile carriera professionale, Schumacher è stato in grado di vincere sette Mondiali di Formula 1 come Lewis Hamilton, che lo ha eguagliato successivamente. L’incubo si è materializzato il 29 dicembre del 2013 a Méribel, in Francia, quando è caduto e ha battuto la testa contro una roccia, mentre stava sciando. Dopo essere uscito dal coma ed essersi sottoposto a delicate operazioni, dal 2014 continua le cure nella sua abitazione.