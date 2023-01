La foto di Michael Schumacher a letto. A scattarla una persona ‘vicina’ al campione di Formula Uno ferito in un brutto incidente mentre sciava a Méribel, in Francia. In questi anni, da quel tragico 29 dicembre 2013, la famiglia del campione si è chiusa nel più stretto riserbo e le notizie sulle condizioni di salute di Schumacher sono sempre state pochissime.

Le notizie sulle sue condizioni di salute sono sempre state poche. Di lui si sta prendendo cura la moglie Corinna che, per evitare strumentalizzazioni, ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla situazione. Nel settembre del 2021 Netflix ha pubblicato un documentario autorizzato, e solo in quella occasione la moglie Corinne ha parlato del marito.

La foto di Michael Schumacher a letto, sventato tentativo di vendita

“Stiamo insieme, viviamo insieme a casa. Lui si sottopone alle cure. Facciamo di tutto per migliorare le sue condizioni e assicurarci che sia a suo agio, per fargli sentire la nostra famiglia, la nostra connessione. Qualunque cosa potrò fare, la farò. Lo faremo tutti”, ha raccontato Corinna nel documentario. “Come famiglia, cerchiamo di andare avanti come Michael lo avrebbe voluto e come lo vorrebbe ancora. La vita va avanti. Michael ci ha sempre protetti, e ora noi stiamo proteggendo Michael”, ha spiegato ancora la moglie di Michael Schumacher.

Una famiglia chiusa nel massimo riserbo, ma questo non è servito a evitare che una persona riuscisse a scattare una foto di Michael Schumacher nel suo letto di degenza. A riportare i gravi fatti è l’Express. Come spiega il quotidiano online, lo scatto è stato fatto nel 2013, poco dopo l’incidente del campione a Meribel. Il campione del mondo era sul letto, in clinica quando una persona gli ha scattato una fotografia.

Tre anni dopo l’uomo ha cercato di vendere la foto di Michael Schumacher ai media per la somma di un milione di sterline. Fortunatamente l’intervento della famiglia e della forze dell’ordine ha evitato che lo scatto (sarebbe stata l’unica foto di Michael Schumacher dopo l’incidente) finisse sui giornali. I pubblici ministeri tedeschi hanno confermato che dietro il tentativo di vendita della foto c’era “una persona sconosciuta”. “Sarebbe stata una violazione della sua vita personale e della sua privacy”, si legge ancora sull’Express.