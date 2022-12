Tutti gli sportivi e non solo sono sempre al fianco di Michael Schumacher, rimasto gravemente ferito nel 2013 in un incidente con gli sci. Ora il gesto del figlio Mick ha lasciato tutti con un nodo in gola. Sicuramente l’intento del giovane era quello di festeggiare insieme ai suoi fan il Natale, ma c’è stato un dettaglio che gli utenti hanno notato immediatamente e che ha commosso. Come ben sapete, sono sempre pochissime le informazioni che circolano sul conto dell’ex campione della Ferrari.

Da quando è capitato il brutto incidente a Michael Schumacher, la famiglia ha sempre preferito mantenere il massimo della riservatezza ma l’ultimo gesto del figlio Mick non è passato inosservato. Tutti gli occhi sono stati puntati su qualcosa di molto emozionante, che ha spezzato il cuore a migliaia e migliaia di fan. Purtroppo non si può fare altrimenti, ma quando tutti sono stati messi di fronte a quell’immagine il dispiacere ha preso il sopravvento. Non sono comunque mancati i messaggi di auguri al ragazzo.

Leggi anche: “C’è una sua foto che gira”. Michael Schumacher, scoppia il caso: l’allarme della moglie





Michael Schumacher, il gesto del figlio Mick commuove

Nelle ultime ore la famiglia di Michael Schumacher ha voluto festeggiare con tutti i fan il 25 dicembre. E il gesto del figlio Mick è stato molto semplice. Poteva tranquillamente essere una foto normale in una giornata di festa, ma non è stato così per migliaia di persone. Le lacrime sono scese sicuramente copiose sul volto della maggioranza degli utenti. C’è stata davvero grande fatica nell’accettare tutto questo, ma purtroppo bisogna fare i conti con una realtà decisamente dura.

Mick Schumacher ha pubblicato una foto natalizia, nella quale c’erano sua madre e quindi moglie di Michael, Corinna, e la sorella Gina Maria. A fare rumore la mancata presenza dell’ex campione di Formula Uno, che purtroppo continua a lottare da 9 anni. Il sito Liberoquotidiano ha rivelato che la coniuge si è lasciata solamente sfuggire una frase in un documentario: “Michael è diverso”, ma non si sa molto sulle reali condizioni di salute. E questa foto di Natale ha riacceso la tristezza dei fan.

Il terribile incidente di Michael Schumacher è avvenuto praticamente 9 anni, ovvero il 29 dicembre del 2013. A causa della perdita del controllo degli sci, cade e sbatte la testa. Ha un infarto e un’emorragia cerebrale e finisce anche in coma. Da lì in poi una battaglia ancora in corso.