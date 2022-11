“Perché piangeva”. Cristiano Ronaldo, il motivo delle lacrime prima della partita ai Mondiali del Qatar

Ronaldo in lacrime ai Mondiali del Quatar. Il giocatore sta vivendo un momento molto difficile della sua brillante carriera. Dopo l’intervista rilasciata di recente dal portoghese in cui ha criticato ‘Red Devils’ e il tecnico ten Hag, si p deciso per la rottura del contratto.

“Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato”, si legge in un comunicato stampa del club inglese, che “lo ringrazia per il suo immenso contributo in due periodi all’Old Trafford, con 145 gol in 346 presenze” e “augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro”.

Leggi anche: “L’abbiamo chiamata così”. Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, svelato il nome della figlia





Ronaldo in lacrime per l’inno del Portogallo ai Mondiali

“Abbiamo deciso di comune accordo di rescindere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il futuro”, le parole di Cristiano Ronaldo commendando la separazione dai Red Devils.

Dopo l’addio al Manchester United,il calciatore è volato in Qatar per i campionati del Mondo e giovedì 24 marzo ha esordito con la sua nazionale, il Portogallo. E dopo l’ingresso in campo, mentre nello stadio risuonava l’inno del Portogallo le telecamere hanno inquadrato un commosso Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo infatti non ha trattenuto la commozione mostrando le lacrime durante l’esecuzione dell’inno portoghese che ha preceduto il fischio d’inizio della gara d’esordio in Qatar della nazionale lusitana contro il Ghana. Un momento di commozione dovuto sicuramente per il momento difficile che il calciatore sta attraversando e perché questo sarà il suo ultimo Mondiale. Durante la partita, Cristiano Ronaldo ha anche segnato un calcio di rigore.