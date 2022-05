Georgina Rodriguez e Cristian Ronaldo hanno finalmente comunicato a tutti i loro follower il nome della figlia, nata il 18 aprile scorso. Per loro purtroppo non c’è stata solamente la gioia per la nascita della bimba, ma anche il dolore più grande legato alla perdita dell’altro gemello, che non ce l’ha fatta a vivere dopo il parto della modella. Ora, a distanza di qualche settimana, lei ha pubblicato foto inedite della piccola e sul social network Instagram ha scritto il nome della neonata.

A breve vi sveleremo il nome della figlia di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, ma vi vogliamo anche ricordare un retroscena molto interessante sulla coppia vip. Secondo ‘El Nacional’, Georgina Rodriguez avrebbe da Cristiano Ronaldo 100mila euro al mese. Una somma davvero molto consistente, che non le crea inevitabilmente alcun problema economico. Nonostante anche la giovane 27enne sia sempre indaffarata con il suo lavoro, si impegna alacremente per gli aspetti riguardanti la casa e i figli.





Georgina Rodriguez svela nome della figlia avuta da Cristiano Ronaldo

Per la prima volta Georgina Rodriguez ha deciso di pubblicare delle foto inedite e ha comunicato appunto il nome della figlia avuta da Cristiano Ronaldo. Non ha usato molte parole la ragazza, infatti ha semplicemente scritto il nome completo della piccola e la data di nascita. Alcuni giorni fa invece il calciatore del Manchester United aveva postato una foto in bianco in nero, che lo ritraeva mentre teneva in braccio, mostrando un amore immenso, la creatura venuta alla luce da pochissimo tempo.

Dunque, Georgina Rodriguez ha mostrato tre foto della piccola e ha scritto nella didascalia del suo post Instagram: “Bella Esmeralda 18/04/22”. Quindi, si chiama Bella Esmeralda l’ultima arrivata in casa Ronaldo e le immagini pubblicate dalla modella sono davvero straordinarie. La piccola dorme beatamente e in uno degli scatti accenna già un primissimo ed emozionante sorriso. Il dolore per la perdita di un figlio è incancellabile, ma fortunatamente hanno la possibilità di renderlo meno forte grazie alla neonata.

L’annuncio tragico sulla morte del figlio recitava invece: “È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità. Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutte le cure e il supporto forniti. Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento molto difficile. Piccolo nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre”.

