Vietate in campo le maglie col numero 88 e tanti altri divieti . Il patto è stato firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Figc Gabriele Gravina.”Finalizziamo questo obiettivo che ci eravamo posti tempo fa. È un grande valore simbolico e non solo, prefiguro l’inizio di un percorso virtuoso nella lotta alla discriminazione nel mondo dello sport”, ha detto ilministro Piantedosi durante la firma della dichiarazione d’intenti.

Nel documento in particolare si legge che “al verificarsi di cori, atti ed espressioni di stampo antisemita, dovrà essere immediatamente disposta l’interruzione delle competizioni calcistiche, con la contestuale comunicazione al pubblico presente dei motivi del’interruzione tramite apposito annuncio effettuato a mezzo di altoparlanti e display”.

Calcio, perché non si può usare la maglia con il numero 88

Nella dichiarazione d’intenti, ha evidenziato il ministro dell’Interno, “viene recepita a livello di codice etico la definizione internazionale di antisemitismo ma soprattutto viene prevista tutta una serie di misure applicative, come il divieto dell’uso del numero 88 sulle maglie, il no a simboli neonazisti e antisemiti, l’interruzione delle partite in presenza di cori discriminatori e altre manifestazioni di razzismo, l’obbligo di sedere al posto segnato sul biglietto”.

Nel documento sono previste azioni concrete, tra le quali l’inserimento nel codice etico delle società di un riferimento esplicito alla definizione di antisemitismo elaborata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), l’impegno a non assegnare ai giocatori la maglia con il numero “88”, l’interruzione della partita al verificarsi di cori, atti ed espressioni di stampo antisemita, il rigoroso rispetto dell’assegnazione nominale del posto negli stadi.

Perché non si può usare la maglia con il numero 88. Come scrive l’ Osservatorio Antisemitismo Fondazione CDEC si tratta dell’abbreviazione per il saluto nazista Heil Hitler. L’ottava lettera dell’alfabeto è H, due volte otto significa HH, abbreviazione per il saluto nazista “Heil Hitler“. 88 si trova spesso sui volantini dei gruppi d’odio, sia nei saluti che nei commenti finali di lettere scritte dai neo-nazisti e negli indirizzi e-mail.