Lutto nel mondo del calcio italiano. L’ex attaccante del Brescia è morto nel pomeriggio di ieri all’età di 45 anni. È stato stroncato da un infarto mentre si trovava in una terrazza di un mercato della città di Mons , città belga a 70 chilometri a sud-ovest della capitale Bruxelles. Secondo quanto riportato dalla stampa belga, l’ex calciatore ha accusato il malore fatale e i soccorsi sono stati inutili.

Cedric Roussel, ex attaccante di varie squadre tra cui la squadra italiana di Serie A Brescia, ha accusato un malore e sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Arrivati sul posto, una terrazza del mercato di Mons, i soccorritori hanno provato a rianimare l’ex calciatore ma ogni tentativo è stato inutile e dopo 45 minuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Leggi anche:





Cedric Roussel, l’ex calciatore del Brescia morto 45 anni per un infarto

Cedric Roussel ha vestito la maglia delle Rondinelle, il Brescia, nel 2007 dopo aver giocato nello Zulte Waregem. Nel campionato belga è stato capocannoniere con il Mons, squadra della città in cui aveva scelto di vivere dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Ha militato nel Brescia, nella squadra allora all’epoca allenata da Somma e poi da Serse Cosmi, che avevano a disposizione anche Serafini, Del Nero e Possanzini.

L’ex attaccante Cedric Roussel ha giocato anche in nazionale, in squadre inglesi come Coventry e Wolverhampton, e poi ancora Genk, Standard Liegi e Mons. La Federazione belga ha ricordato l’attaccante scomparso con un messaggio sui social: “Mandiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Cedric Roussel”.

Un messaggio in ricordo di Cedric Roussel è arrivato anche dal Mons: “La nostra leggenda e ambasciatore Cédric Roussel è morto questo sabato. La famiglia RAEC Mons è devastata da questa notizia e porge le sue più sincere condoglianze alla famiglia di Cédric e ai suoi cari. Hai segnato la nostra storia. GRAZIE Cedric”.