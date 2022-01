Molestie, percosse, violenze. Con queste accuse è stato arrestato l’astro nascente del Manchester United, Mason Greenwood. Il giovane è stato portato in cella dalla polizia dopo che la sua fidanzata ventenne, Harriet Robson, ha postato su Instagram dei video in cui mostra il viso insanguinato e il corpo ricoperto di lividi, con la scritta “ecco cosa mi fa Mason”. Non si tratta di persone qualunque, entrambi sono seguitissimi suoi social, così, in seguito al post, la polizia si è recata nella casa della modella per verificare quanto accaduto.

A seguire, le autorità hanno confermato l’arresto del calciatore. Solo qualche ora prima, in una nota, lo la squadra calcistica del giovane, aveva fatto sapere di aver sospeso il calciatore, che non si allenerà “fino a ulteriori aggiornamenti della situazione”. Ma cosa è successo in particolare? Harriet Robson, la giovane ragazza di Mason Greenwood, ha caricato questa mattina i video su Instagram delle violenze subite. Il primo video mostrava un labbro lacerato, il petto e il volto insanguinato.

Mason Greenwood, arrestato per violenze

Poi l’ex compagna di Mason Greenwood ha raccolto in una serie di immagini alcuni evidenti ematomi. Anche su Snapchat, la ragazza ha condiviso immagini dalla sua casa di Stockport, nella regione metropolitana di Manchester, in cui si vedono ferite sul braccio sinistro e sulla spalla. Infine la ragazza ha anche condiviso un audio datato 22 ottobre in cui si sente la voce di un uomo che cerca di forzarla ad avere un rapporto sessuale.





Nell’audio si sente lei che rifiuta, e lui che le intima di “stare zitta” e farlo comunque. Quella voce, secondo Harriet, è quella di Mason Greenwood. Tra l’altro la coppia si era separata quando era emerso che lui aveva avuto un flirt con una modella islandese, nel 2020. Greenwood, appena ventenne, ha un passato di problemi.

"Greenwood":

Perché la sua ex fidanzata Harriet Robson ha mostrato in delle storie su Instagram di aver subito maltrattamenti e abusi sessuali dall'attaccante del Manchester United pic.twitter.com/wjjEdZXfec January 30, 2022

Nel settembre 2020, per l’appunto, era stato rimandato a casa durante una trasferta della nazionale, dopo che lui e un altro calciatore, Phil Foden, avevano violato le norme covid, invitando due donne nel loro hotel in Islanda. Secondo il MailOnline si trattava di veri e propri party furtivi che si erano svolti, con la partecipazione di Mason Greenwood, sempre fregandosene del Covid.