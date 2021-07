Lorenzo Insigne è finora uno dei grandi protagonisti degli Europei di calcio. Con la maglia dell’Italia sta facendo sognar ad occhi aperti un’intera nazione e nella serata del 2 luglio ha realizzato un gol da capogiro contro il Belgio, decisivo per l’approdo in semifinale. E martedì prossimo cercherà di continuare su questa strada, provando a bucare la rete della Spagna. Ma in tanti sono anche curiosi di sapere quale sia la vita privata di questi calciatori. Ed ecco spuntare informazioni sull’adorata moglie.

Per quanto riguarda invece il suo compagno di squadra, il portiere Gigio Donnarumma, con ironia un tifoso che si trovava sugli spalti dello stadio di Monaco ha ‘allungato’ 20 euro in direzione di Gigio Donnarumma che in quel momento si stava allenando prima del fischio di inizio del match contro il Belgio di Lukaku. La foto è finita su Twitter e ha immortalato anche la reazione di Gigio Donnarumma, che ha sorriso al tifoso senza battere ciglio. Ma torniamo adesso all’atleta del Napoli.

Lorenzo Insigne è sposato e ha una moglie bellissima e anche famosa. Lo segue praticamente sempre, infatti è da considerare la sua prima tifosa. Di lei sappiamo innanzitutto che si chiama Genoveffa Darone, ma preferisce farsi chiamare Jenny. Non ama moltissimo stare al centro dell’attenzione, infatti non appare in televisione ed è lontana dal mondo dello spettacolo. Eppure ha dei numeri social da far invidia a molti, infatti è seguitissima da tantissimi follower sul suo profilo Instagram.





Dunque, la coniuge di Lorenzo Insigne è nata il 24 settembre del 1993 e ha quindi 27 anni. Si sa anche che è nata a Frattaminore, un comune in provincia di Napoli, a pochi passi da Frattamaggiore, dove è venuto alla luce invece il marito 30 anni fa. E lui è gelosissimo di lei. Guardando attentamente i social network, si può anche notare che ama alla follia la sua famiglia e soprattutto i due figli Carmine e Christian. E i suoi follower? Sono la bellezza di quasi 118 mila. Numeri che si avvicinano ad una vera e propria influencer.

Lorenzo Insigne si è unito in matrimonio con Genoveffa Darone il 31 dicembre del 2012 e i figli Carmine e Christian sono nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Lui è anche molto attivo nel campo della solidarietà, infatti durante la fase più acuta della pandemia da coronavirus ha regalato centomila euro in favore degli ospedali che si trovano nella regione Campania. Un gesto apprezzato da tutti.