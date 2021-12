“È morto”. Maradona, una nuova tragedia si abbatte sulla famiglia: fatale un malore in casa

Una nuova tragedia si è abbattuta sulla famiglia Maradona. Poco più di un anno fa se n’è andato per sempre Diego Armando Maradona e ora un nuovo gravissimo lutto si è verificato nelle scorse ore. Stando a quanto riferito da ‘Fanpage.it’, che è riuscito a contattare alcune fonti mediche, un parente molto stretto dell’ex campione del Napoli è deceduto a causa di un infarto. La morte si è verificata alle 11.50 della mattinata di martedì 28 dicembre, mentre si trovava all’interno della sua abitazione.

Soltanto pochi giorni fa la famiglia Maradona aveva salutato con grande entusiasmo una notizia di gossip, riguardante la figlia di Diego, Giannina. Lei e Daniel Osvaldo si sposeranno: “Lui le ha chiesto la mano in un ristorante di Buenos Aires, in Argentina, durante una cena romantica. La risposta della ragazza è stata affermativa e lei avrebbe anche richiesto un budget per l’organizzazione della festa subito dopo il rito civile”. Dunque, sarebbe già pronta la macchina organizzativa. Ma veniamo adesso al dramma.

A perdere la vita è stato il fratello di Diego Armando Maradona, Hugo Maradona. La scomparsa è avvenuta all’età di 52 anni per un improvviso attacco cardiaco che non gli ha lasciato alcuno scampo. Hugo Maradona viveva in Italia, esattamente a Monte di Procida, nel napoletano. Dopo il malore sono stati contattati d’urgenza i soccorritori del 118, che sono giunti prontamente sul posto. Nonostante le cure tempestive, tutte le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili ed è dunque spirato.





Hugo Maradona era dunque più giovane del compianto Diego Armando ed era chiamato da tutti ‘El Turco’. Nella sua carriera professionale, si è annoverata qualche avventura nel mondo del calcio. Quando era da poco diventato maggiorenne, era stato acquistato proprio dal Napoli e poi si era trasferito in prestito nelle fila dell’Ascoli. Ha militato anche in Austria e in Giappone, poi è rientrato nel territorio partenopeo, dove ha concentrato tutte le sue energie nel settore giovanile. E ora la notizia più brutta.

Queste le parole che aveva utilizzato Hugo Maradona per ricordare l’amato fratello Diego, passato a miglior vita il 25 novembre dello scorso anno: “Era per me un secondo padre, ora è con mamma e papà. Diego ha avuto tutti i problemi del mondo, si faceva male da solo. Ma era davvero una persona buona, avrei dovuto incontrarmi per Natale”. E ora nelle festività natalizie è lui ad essere deceduto.