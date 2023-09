Attimi di grande paura per Matteo Berrettini durante gli Us Open. Il dramma arriva durante la partita del secondo turno quando ad un tratto il famoso tennista si accascia a terra ed inizia ad urlare. Un gravissimo infortunio che probabilmente lo vedrà fuori dai giochi per un po’, ma cosa è successo? Il famoso sportivo romano stava giocando contro il francese Arthur Rinderknech quando ad un tratto, durante un set, si accascia a terra dolorante e urlando. I cronisti in tv hanno iniziato a commentare: “Una terribile immagine vederlo così”.

Sembra infatti che Berrettini, durante uno scatto, abbia storto la caviglia e sia caduto rovinosamente a terra tagliandosi anche il gomito. Un secondo dopo, sempre in diretta tv, Matteo Berrettini urlava mentre era disteso per terra. Dalle immagini si vede chiaramente che il piede, nel colpire una palla, si è girato in modo innaturale, creando non solo dolore, ma probabilmente dei danni.





Attimi di grande paura per Matteo Berrettini

Nessuno sa ancora cosa sia successo e quale sia l’entità del danno, ma alcuni esperti, nel vedere queste immagini in tv sospettano che potrebbero essersi lesionati alcuni legamenti proprio della caviglia. Poco dopo queste terribili immagini, quando oramai sul campo il gioco era fermo ed erano intervenuti i medici, Matteo Berrettini lascia il campo in sedia a rotelle per andare all’ospedale.

L’uomo in quell’istante era sotto di un set. Lo sportivo stava difendendo il secondo parziale da Rinderknech quando è caduto e probabilmente si è infortunato. Solo qualche ora prima, aveva commentato così la precedente partita vinta con Ugo Humbert, che lo qualificava al 2° turno dello Us Open: “Era un match che presentava molte insidie perché ci conosciamo bene”.

#Berrettini Speriamo nulla di grave ma vista così fa impressione pic.twitter.com/KEYc1u7ksk — Marco Taluzzi (@marcotaluzzi) August 31, 2023

E ancora: “Sapevo di dover giocare una buona partita e ci sono riuscito. E sono contento. Ci sono stati tanti game combattuti e non è stato affatto facile”. Ora Matteo Berrettini dovrà prima capire l’entità del danno e solo dopo capire come proseguirà il torneo e quindi la sua carriera. Tutto il pubblico italiano del tennis spera che non sia nulla di grave.

