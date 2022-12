Gianluca a Vialli, come sta: le ultime notizie da Londra: “La decisione della sorella

Gianluca Vialli continua a lottare nella struttura dove è ricoverato, dal Corriere della Sera arrivano novità sulla sua battaglia. Intanto, nelle ore scorse, il ct della nazionale di calcio Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui racconta il suo rapporto con l’ex centravanti. “Noi siamo cresciuti insieme praticamente, eravamo ragazzini. Poi siamo stati compagni di squadra per tanti anni, nella nostra età più bella. La prima volta ci si incrociava nelle giovanili. E poi siamo diventati legatissimi, nella Sampdoria”.



“Siamo amici da sempre. Lui da tempo vive in Inghilterra, con la sua famiglia, con i suoi problemi di salute, si sa, ma non smettiamo mai di sentirci, di vederci. La nostra amicizia è una vera fratellanza. Al di là delle vittorie, la cosa straordinaria che c’è sempre stata tra noi è la nostra amicizia. È una storia che dura da 30 anni, che parla di rispetto l’uno per l’altro”.

Gianluca Vialli, a Natale riceverà a la visita della sorella Mila



E ancora: “Noi siamo fratelli. Una fortuna aver incrociato la mia vita con la sua. Abbiamo avuto le stesse esperienze, le stesse paure, le stesse emozioni. Per questo la nostra amicizia non conosce fine. Dire amicizia duratura è un termine riduttivo, io ci sono per lui, lui c’è per me. Con lui condivido il lavoro, condivido i momenti liberi, le cavolate che si fanno da giovani”.



Parole che scalderanno il cuore di Vialli in questi giorni difficili. Scrive infatti il Corriere come: “Vialli sta trascorrendo giorni difficili: i farmaci lo aiutano a tenere a bada il dolore, sta reagendo da guerriero ma il fisico è provato. Per questo si è reso necessario il ricovero”. Poi racconta come a Natale il campione riceverà la visita della sorella Mila, in arrivo a Londra.



Di Vialli ha parlato anche l’amico Carlo Cudicini, ex preparatore dei portieri al tempo del Chelsea: “Gianluca è una persona per me speciale — ha detto alla Gazzetta dello Sport — e siamo tutti preoccupati dalle ultime notizie circolate. Al tempo stesso confido che la voglia di lottare e la forza d’animo che lo hanno sempre caratterizzato lo aiutino a superare anche questa difficile sfida. Siamo tutti vicini a lui e alla sua meravigliosa famiglia, mandandogli tutto l’affetto possibile”.