Un’altra impresa storica. La leggenda del nuoto italiano e mondiale Federica Pellegrini ne ha combinata un’altra delle sue. A 32 anni, 17 anni dopo Atene 2004, la ‘Divina’ ha conquistato la quinta finale olimpica nei 200 stile libero a Tokyo. È la prima donna a centrare un obiettivo così prestigioso. Insieme a lei l’americano Michael Phelps che ha raggiunto lo stesso risultato nei 200 farfalla tra 2000 e 2016. Alla fine per Federica è arrivato un settimo posto, ma la storia è ormai stata scritta.

“È la mia ultima finale olimpica – ha detto ai microfoni della Rai – è il mio ultimo 200 a livello internazionale ma è giusto così. Io fra qualche giorno farò 33 anni, penso sia anche il momento più giusto”. Un ultimo show, poi cala il sipario su una delle più grandi campionesse che lo sport ci ha regalato. Federica Pellegrini ha parlato con grande emozione, arrivando alle lacrime e ringraziando tutti quelli che le sono stati vicini. Ora per lei inizia una nuova vita.

“Ringrazio tutti, quelli che mi hanno tifato in questi anni – le parole di una commossa Federica Pellegrini subito dopo la sua ultima gara olimpica – quelli che si son svegliati stanotte, la mia famiglia…”. Poi l’emozione è più forte di tutto e arriva un pianto liberatorio. Adesso per la nuotatrice italiana più forte e vincente di sempre si apre un nuovo capitolo, in cui il nuoto non sarà la parte più importante, anche se resterà nella sua vita.





“Ho tante cose da fare, tutte bellissime” dice Federica Pellegrini. Che, per la prima volta, rivela il suo amore per Matteo Giunta, il suo allenatore: “Ed è con lui che voglio stare, spero per tanto tempo. Matteo mi ha dato la forza di continuare, senza lui mi sarei ritirata prima”. Poi il pensiero alla sua disciplina: “Son veramente fiera di essere stata capitana in questi ultimi mesi, sono cosciente di lasciare una squadra che non è mai stata così forte. Vedremo un bel nuoto nei prossimi anni”.

Infine Federica Pellegrini volge lo sguardo ai suoi progetti imminenti: “Intanto, mi impegnerò per farmi votare dagli atleti nel Cio” dichiara dimostrando le sue alte ambizioni e la sua determinazione. “Poi – aggiunge – mi dedicherò a un libro su di me, faremo un docufilm sulla mia vita e naturalmente la tv con Italia’s Got Talent”. Naturalmente la sua grande passione avrà ancora una parte nella sua vita: “Spero di rimanere nel mondo del nuoto, è una parte importante della mia vita”.