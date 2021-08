“E quello?!”. Federica Pellegrini, selfie in bagno. Ma a tutti cade l’occhio su un curioso particolare

All’Aquatics Centre di Tokyo Federica Pellegrini ha confermato ad alta voce il fidanzamento con il suo allenatore Matteo Giunta. “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi molto in questo”.

“È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo”. Tecnicamente la storia col nuoto di Federica Pellegrini potrebbe interrompersi dopo l’International Swimming League a Napoli del 26 agosto. Quindi il sipario potrebbe iniziare a calare su un’avventura sportiva ce l’ha resa celebre in tutto il mondo.

Adesso si apre una nuova fase della sua vita: quella in cui l’attività agonistica va messa da parte ed inizia il confronto con la quotidianità. Ma la Fede non sembra averla presa male, anzi, sui social è più pazzerella che mai. Nuotatrice specializzata nello stile libero, Federica Pellegrini è anche un personaggio televisivo amatissimo e famosissimo.





La Pellegrini si è meritata il soprannome di Divina, e sappiamo benissimo il motivo. E’ la più grande nuotatrice italiana della storia e la più longeva in assoluto. Ma parlando di amenità, Federica Pellegrini è attivissima sui social, ha infatti un profilo Instagram che supera il milione di follower. Qui, qualche giorno fa, ha pubblicato uno scatto particolare. Un selfie in bagno, in cui tutti i suoi fan hanno notato un piccolo dettaglio.

