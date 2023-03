Come sta Daniele Scardina. Il pugile, che ha un record nei professionisti di 20 vittorie (di cui 16 per ko) e una sconfitta per ko, era stato colto da un malore al termine di un allenamento in palestra a fine febbraio. King Toretto, questo il suo soprannome, stava per tornare sul ring dopo il passaggio di categoria a mediomassimo, quando è finito in coma. Il pugile ha sentito un dolore all’orecchio e poi alla gamba ed è crollato a terra dopo la doccia. Immediata la corsa in ospedale in codice rosso.

Daniele Scardina è stato operato d’urgenza alla testa nella serata del 28 febbraio dall’equipe di neurochirurgia cranica dell’Humanitas. L’operazione è stata definita “complessa”, ma è stata compiuta in tempo e “tecnicamente è riuscita”. Le sue condizioni di salute sono state costantemente monitorate dai medici. Giorni fa il suo manager Cherchi ha fatto sapere: “Respira autonomamente e questa è sicuramente una cosa positiva. Ma dobbiamo aspettare ancora e avere pazienza, però ci sono dei miglioramenti“.

Come sta Daniele Scardina, l’ultimo aggiornamento

Nelle ultime ore il manager Alessandro Cherchi ha dato uleriori notizie sulle condizioni di salute del suo pugile Daniele Scardina. Nei giorni scorsi anche l’ex fidanzata Diletta Leotta aveva mandato un messaggio all’atleta: “Forza Dani” ha scritto sul suo profilo Instagram. Ora il manager aggiorna: “I medici ci hanno rassicurato sul miglioramento del suo quadro clinico”.

Subito dopo Alessandro Cherchi ha aggiunto che è ancora presto per il risveglio. I medici, anche se sono moderatamente ottimisti, vogliono aspettare ancora un po’: “Vogliono creare le condizioni ottimali per questo passaggio”.

Anche il fratello Giovanni ha rotto il silenzio sui social facendo sapere: “La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto”. Inoltre ha ringraziato tutti i fan e li ha invitati a fare una preghiera visto che lo stesso Daniele è molto religioso: “Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la fede”. “Chi conosce e vuole bene a Daniele – ha aggiunto il fratello – sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui“.

