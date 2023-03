Arrivano importanti notizie su Daniele Scardina dopo il malore avuto nei giorni scorsi. Le sue condizioni di salute sono seguite costantemente dai medici, che sperano possa rimettersi in sesto il prima possibile. Il puglie si è sentito male martedì 28 febbraio ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, dove è anche stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. A spiegare quanto successo era stato Sturla, uno specialista in medicina dello sport nonché coordinatore sanitario nazionale della federazione.

Dunque, su Daniele Scardina e il malore avuto nonché sulle condizioni di salute è intervenuto in queste ore il suo manager Alessandro Cerchi al sito Fanpage. Parlando di Sturla, aveva dichiarato: “Le due vene a ponte in seguito ad accelerazioni o decelerazioni brusche possono avere delle torsioni e produrre ematomi sottodurali o emorragie cerebrali. Potrebbe accadere in qualsiasi altro sport”. L’ex fidanzato di Diletta Leotta è finito in coma e ora si è saputo qualcosa in più sullo stato fisico.

Daniele Scardina e il malore, quali sono le sue condizioni di salute

Una volta che Daniele Scardina è stato colto da questo malore, è stata una corsa contro il tempo per rendere le sue condizioni di salute migliori ed evitare che potesse verificarsi la sua morte. Ha superato anche la fase più critica del suo malessere e questo è stato visto sin da subito come un segnale promettente. Ora a Fanpage il suo manager ha fornito ulteriori precisazioni, che fanno sperare per il meglio. Infatti, ci sono degli aggiornamenti che stanno facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi fan.

Cerchi ha affermato in riferimento a Scardina, noto da tutti come King Toretto: “Respira autonomamente e questa è sicuramente una cosa positiva. Ma dobbiamo aspettare ancora e avere pazienza, però ci sono dei miglioramenti. Ogni giorno piccoli segnali che inducono a sperare, Daniele resta in coma indotto ma è stazionario. Per adesso le notizie sono positive“. Non resta quindi che pazientare ed attendere altre notizie che possano essere ancora più rassicuranti. Ma la fase critica sembra essere stata messa alle spalle.

Classe 1992, Daniele Scardina 10 anni fa ha vinto il Guanto d’oro, mentre nel 2019 ha conquistato il titolo mondiale della categoria dei pesi supermedi. Con Diletta Leotta è stato fidanzato dal 2016 al 2019, mentre nel 2020 è stato protagonista in tv a Ballando con le stelle.