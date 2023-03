La fortuna ha baciato una piccola tabacchiera di Monserrato, comune di 19mila abitanti della città metropolitana di Cagliari; si è presentata sotto forma di un gratta e vinci sotto la patina argentata del quale si nascondevano 500mila euro. La vittoria risale al mese di febbraio ed è avvenuta nella tabaccheria gestita da Paolo Piludu, la 3007 di via Carbonara. Quando è arrivata la certificazione da parte dei Monopoli di Stato, il tabaccaio ha potuto affiggere un mega cartello, all’interno del locale, con l’annuncio della grossa vincita. Si tratta di quella più sostanziosa, registrata in tutta la Sardegna nell’ultimo mese e mezzo.



Solo poche settimane fa aveva fatto notizia la vincita del 6 al superenalotto. “La vincita” da record “era stata realizzata grazie a un sistema a caratura, giocato attraverso la bacheca dei nostri sistemi” faceva sapere una nota Sisal. Ai 90 giocatori che hanno centrato il super premio da 371.133.424,51 euro del SuperEnalotto, calcola Agimeg, andranno 4.123.707,71 euro a testa. Ognuno di loro ha speso una quota pari a 5 euro.

Cagliari, gratta e vinci da 500mila euro: “Chi ha vinto ne aveva bisogno”



La regina del 6 era stata la Campania. Su 90 erano state ben 14 le vincite milionarie, frutto di altrettante quote acquistate nella Regione. Il record nazionale appartiene al ‘Bar Paradiso di Stelle’ di Atripalda in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro. Indicava l’agenzia, le 90 vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane: Campania 14, Friuli Venezia Giulia 9, Sicilia 9, Calabria 9, Marche 7, Lazio 7.



Lombardia 7, Puglia 7, Liguria 4, Piemonte 4, Emilia Romagna 4, Toscana 3, Veneto 2, Abruzzo 2, Trentino Alto Adige 1, Umbria 1. Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna. Stavolta però il tenore della vittoria è ben diverso. Il biglietto era stato acquistato da una donna la cui identità non è però, stata resa nota nemmeno dai media locali.



Il titolare della tabaccheria, Paolo Piludo ha detto: “Si tratta della cifra più alta che sia stata mai vinta qui nella mia tabaccheria. Faccio i miei migliori auguri alla persona che ha fatto la giocata e alla quale questa cifra sarà sicuramente molto utile”. Chi ha vinto è una cliente abituale della rivendita, rilevata da qualche anno da Piludu. “Siamo contenti per lei perché ne aveva davvero bisogno”, raccontano i residenti.