Momento difficile per Cristiano Ronaldo, soprattutto dal punto di vista sportivo. Dopo le delusioni con la Juventus, il mancato scudetto e la decisione di trasferirsi al Manchester United, il campione portoghese non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. I Red Devils in classifica sono ai margini della zona Champions League e qualche settimana fa sono usciti dalla massima competizione europea eliminati dall’Atletico Madrid. Da quando è tornato in Inghilterra Cristiano Ronaldo ha convinto poco.

La squadra non gioca bene e da lui non arrivano le giocate e i punti che ci si aspetterebbe per venir fuori dalla crisi di risultati. Questa rischia di essere una stagione senza trofei per CR7 e sarebbe la prima volta dopo 12 anni. L’ultimo episodio che l’ha visto protagonista è un brutto gesto alla fine della partita contro l’Everton che il Manchester United ha perso 1-0. Evidentemente Cristiano Ronaldo non ha digerito il ko e ha sfogato all’uscita dal campo la sua delusione.





Come si può notare dai video che girano sui social, il campione di Madeira prende in mano qualcosa e lo sbatte a terra. Non è chiaro immediatamente cosa sia. Poi arriva la ricostruzione: si tratta dello smartphone di un ragazzino 14enne, tifoso dell’Everton, che era lì dietro le transenne, a filmare i giocatori. La madre del ragazzo, che si chiama Jake Harding, è una furia. Sarah Kelly ha dichiarato al quotidiano locale Liverpool Echo che suo figlio è “sotto shock” per quello che è successo, che forse “non metterà mai più piede in uno stadio”.

La donna ha anche condiviso una foto del telefonino distrutto e un’altra istantanea della mano del ragazzo, che sembra avere un livido nella parte superiore, probabilmente la conseguenza del gesto aggressivo di Ronaldo. Jake è un ragazzo 14enne con disturbi dello spettro autistico e sua mamma non ha lasciato scivolare l’episodio nel dimenticatoio, anzi. “Era la prima partita di calcio cui andava, e questo è quello che è successo. È sconvolto, e non vuole più andare allo stadio”. Per documentare meglio i fatti, la donna ha pubblicato un’immagine dello smartphone danneggiato e della mano del ragazzo, piuttosto arrossata.

#9Abr | El portugués Cristiano Ronaldo mostró su frustración golpeando el teléfono de un aficionado que lo grababa en el momento que salía de la cancha.



Video cortesía. pic.twitter.com/vSQnsuChR1 — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) April 9, 2022

In attesa delle decisioni della polizia di Liverpool, non è chiaro se il portoghese riceverà una squalifica sportiva per questo gesto. L’attaccante in serata ha chiesto scusa sui social network: “È sempre difficile riuscire a gestire le emozioni, soprattutto nei momenti difficili. Ciononostante, dobbiamo sempre continuare ad avere rispetto per gli altri e dare l’esempio ai più giovani. Per questo vorrei scusarmi per aver perso il controllo ieri. E, se possibile, voglio invitare il ragazzo all’Old Trafford”, lo stadio del Manchester United, “a vedere una partita come segnale di fair-play e sportività”. Firmato: Cristiano Ronaldo.

“Un assegno mostruoso”. Georgina Rodriguez, quanto riceve al mese da Cristiano Ronaldo