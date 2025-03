Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Michael Schumacher. L’ex campione della Ferrari di Formula 1 non è più apparso in pubblico da quel terribile 29 dicembre del 2013, quando rimase vittima di un gravissimo incidente su una pista da sci con alcuni mesi vissuti in coma.

Michael Schumacher non sarebbe più in grado di fare qualcosa di molto specifico. Una notizia drammatica che ci fa capire ancora di più che le condizioni di salute dell’ex pilota sono molto serie. Tanta riservatezza c’è sempre stata sul suo quadro clinico, con la famiglia sempre al suo fianco.

Michael Schumacher, aggiornamento sulla sua salute: “Non parla più”

A rompere il silenzio su Michael Schumacher e sulla sua salute è stato il giornalista del canale Rtl, Felix Gorner, dato vicino ai familiari del 56enne, che ha rilasciato importanti rivelazioni sulla salute del 7 volte campione del mondo di Formula 1: “Non riesce più a comunicare verbalmente“.

Gorner ha poi dichiarato ancora che “Michael Schumacher è una persona bisognosa di cure, dipendente da chi si prende cura di lui, che non riesce più a esprimersi attraverso il linguaggio. E quindi è una situazione molto triste. C’è una cerchia di massimo 20 persone a cui è consentito avvicinarsi a lui”.

Michael Schumacher insider gives 'very sad' update and says F1 legend 'no longer speaks'https://t.co/vx5U5zAxLy pic.twitter.com/sH2ffhbdll — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) March 27, 2025

Infine, il giornalista tedesco ha ancora detto che “secondo me è la strada giusta perché la famiglia sta agendo nel suo interesse, è sempre stata totalmente protettiva nei confronti della sua vita privata e questo non cambierà”. Ma il fatto che Schumi non sia più capace di parlare ha rattristato tutti i suoi fan.