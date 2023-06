Caos nel mondo del calcio, arrestato il famoso allenatore. La notizia non fa in tempo a diffondersi che è già sulla bocca di tutti, tifosi e non. Accuse pesantissime di razzismo sulle spalle di Christophe Galtier, allenatore del Paris Saint Germain, che va incontro alle conseguenze inevitabili. “Discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione religiosa”: già a partire dal mese di aprile è stata aperta un’indagine preliminare su di lui.

Arrestato l’allenatore Christophe Galtier con l’accusa di razzismo. Non è passato molto tempo da quando la testata “Le Parisien” avrebbe reso noto a tutti il contenuto di una mail che i dirigenti del club calcistico si sarebbero scambiati. Sotto la luce dei riflettori, le parole, anzi, le affermazioni di Galtier che l’allenatore avrebbe scambiato con il proprietario Brailsford.

“Considerando la realtà della squadra non possiamo avere così tanti neri e musulmani nella squadra”. Parole di un certo impatto, che andrebbero dunque ad avvalorare i sospetti sul conto dell’allenatore. La mail è stata resa pubblica da Rmc Sport. E in merito a ciò Julien Fournier ha specificato: “È venuto nel mio ufficio e mi ha detto che dovevo tenere conto della realtà della città . Mi ha detto che non avremmo dovuto avere tanti giocatori di colore e musulmani in squadra. Mi ha detto che era andato al ristorante e che tanti gli avevano fatto notare che il Nizza è “una squadra di neri”“.

E oggi arriva la notizia dell’arresto. Infatti, secondo quanto dichiarato il procuratore di Nizza Xavier Bonhomme Galtier e il figlio si troverebbero “in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza dalle 8.45 di venerdì”. Quindi da queato momento in poi gli inquirenti avranno modo, al termine delle 24 ore di custodia, decidere se rilasciare o portata in tribunale l’allenatore.

“Se spiego i veri motivi per i quali ci siamo picchiati, perché questa è la vera parola, Galtier non tornerà mai più in uno spogliatoio né in Francia né in Europa”, sono state le parole di Fournier in merito all’addio al Nizza del tecnico marsigliese. I motivi al tempo non vennero specificati e adesso tifosi e non restano in attesa di comprendere come evolverà questa delicata questione.