Il mondo del calcio è stato colpito da un gravissimo lutto. Se n’è andata per sempre una grandissima leggenda e oggi c’è un vuoto indescrivibile nel cuore di milioni di sportivi. Purtroppo le notizie che provenivano sulla sua salute erano preoccupanti ed effettivamente la situazione clinica è peggiorata giorno dopo giorno fino ad arrivare ora al suo decesso.

Il calcio è in lutto e piange la scomparsa di una leggenda, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del pallone internazionale. A confermare la sua morte ci hanno pensato i suoi familiari, che hanno deciso di inviare un messaggio ad un’agenzia di stampa giornalistica tedesca per informare tutti i fan della perdita di una figura straordinaria.

Il calcio è in lutto: è morta una vera e propria leggenda

La famiglia ha informato tutti gli appassionati di calcio di questo lutto che ha travolto non solo loro, ma tantissimi fan di tutto il mondo. Questa la nota stampa per annunciare la morte della leggenda: “È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre si è addormentato serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande”.

Purtroppo è morto Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco e uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Lui è stato uno storico calciatore del Bayern Monaco, col quale ha vinto quattro Coppe di Germania, quattro scudetti, una Coppa delle Coppe, tre Coppe dei Campioni e una Coppa intercontinentale. Con la nazionale ha vinto i Mondiali del 1974 come giocatore e nel 1990 il campionato mondiale in veste di allenatore.

Due volte campione del mondo (una da allenatore), pallone d’oro, considerato uno dei giocatori più talentuosi di tutti i tempi: l’ex capitano della #Germania e del Bayern Monaco aveva 78 anni, oggi scompare la leggenda del #calcio tedesco e mondiale Franz #Beckenbauer. pic.twitter.com/cNwMbihW7O — Tg1 (@Tg1Rai) January 8, 2024

Dal 2009 e fino alla sua morte Franz Beckenbauer è stato il presidente onorario del Bayern Monaco. Nei Mondiali 2006 era stato il presidente del comitato organizzatore. E ora il calcio è addolorato per la sua morte.