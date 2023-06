Lutto nel mondo dello spettacolo italiano. È morto a soli 41 anni e la notizia della sua scomparsa ha fatto il giro del web in poche ore. Una pioggia di ricordi e commenti nel ricordo della sua figura: “Il mio mondo si ferma e tutto a d’un tratto il fiume in piena, precisamente 3 settimane fa abbiamo passato due giornate insieme come i vecchi tempi dove ti ho presentato le mie bimbe e tutta la mia nuova vita eri entusiasta…forse più di me”, ha scritto il ballerino professionista Moko su Facebook.

“Certo amico mio troppo inaspettato. Ma una cosa la so certe cose te le porti dentro tutta la vita! Tu nella mia eri fondamentale MISS YOU MUCH”, ha concluso l’amico dando il triste annuncio sui social.

Leggi anche: “È morto in un terribile incidente”. Choc nel cinema e in tv, addio improvviso all’attore





Luigi Swan, morto a 41 anni il ballerino di hip hip

Luigi Piccione, conosciuto a livello mondiale con il soprannome Swan, è morto all’età di 41 anni. Era un ballerino di genere popping e locking e coreografo pugliese conosciuto in tutto il mondo. Era originario della Puglia ma viveva da diverso tempo a Bologna, in Emilia Romagna. Come riportano alcuni quotidiani, pare che Luigi sia morto a causa di un malore improvviso.

Luigi Swan era considerato uno dei pionieri in Italia, per quanto riguarda Popping e Locking, ha formato la maggior parte dei ballerini italiani appassionati a questi stili. Nel corso della sua carriera da ballerino ha lavorato a livello nazionale e internazionale con workshops, spettacoli, giurie, convention.

A Roma Luigi Swan ha insegnato e tenuto lezioni alla Santinelli Dance Acedemy di Balduina e via Mattia Battistini. La notizia della scomparsa del ballerino e coreografo ha destato profonda tristezza e incredulità da parte dei suoi allievi, ma anche dai professionisti che amavano il suo stile e che hanno lavorato insieme a lui.