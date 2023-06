Il cinema e la televisione sono in lutto per la terribile perdita di un grande attore. La notizia ha sconcertato tutti, infatti la sua dipartita è arrivata improvvisamente e inaspettatamente. Ad andarsene per sempre è stato Treat Williams, morto a causa di un bruttissimo incidente che non gli ha dato via d’uscita. La sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole, anche perché fino ad alcune ore prima della sua morte si stava rilassando nella sua dimora.

Si trovava infatti nella sua abitazione, che ha tra l’altro un valore di ben 1 milione di dollari, e aveva detto a corredo di un video postato in rete: “Falciatura oggi, vorrei poter imbottigliare il profumo. Ecco cosa fa un vero Vermonter”. E poi poco dopo il cinema e la televisione sono stati travolti da questo lutto inatteso. Treat Williams è morto a 71 anni e lascia in eredità una serie di film e serie di grandissimo successo.

Cinema e televisione in lutto: Treat Williams è morto

Secondo quanto finora emerso, l’attore è deceduto in seguito ad un gravissimo incidente stradale con la sua moto, mentre si trovava a Dorset, nello stato americano del Vermont. E subito cinema e televisione hanno vissuto un lutto che nessuno si aspettava, dato che Treat Williams è morto in poco tempo come riferito dalla polizia: “Williams non è stato in grado di evitare una collisione (con un Suv n.d.r.) ed è stato sbalzato dalla sua moto. Ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in aereo all’Albany Medical Center di Albany, New York, dove è stato dichiarato morto”.

A parlare è stato anche il manager di Williams, McPhersonal: “Sono devastato. Era un uomo meraviglioso. Aveva così tanto talento. Era un grande attore. I cineasti lo adoravano. È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni 70. Era davvero orgoglioso della sua prestazione quest’anno. È stato così felice del lavoro che gli ho trovato. Ha avuto una carriera equilibrata”. Treat ha avuto più di 120 ruoli nel piccolo e grande schermo ed è ricordato soprattutto per aver preso parte a film come Hair, Il maratoneta, C’era una volta in America, In fondo al cuore. In tv per aver recitato soprattutto nella serie Everwood dal 2002 al 2006.

So expressive (one of the great eyebrow actors of all time), so charismatic, so consistently good. RIP https://t.co/VH8gNntkEw pic.twitter.com/Yy6BDoyxAn — Alan Sepinwall (@sepinwall) June 13, 2023

Questo invece il comunicato ufficiale dei familiari del 71enne attore: “È con grande tristezza che segnaliamo che il nostro amato Treat Williams è morto questa notte nel Dorset, nel Vermont, dopo un fatale incidente in moto. Come potete immaginare, siamo scioccati e molto addolorati in questo momento”.