Bruttissima notizia per il mondo del cinema italiano. Francesco Nuti è morto a Roma a 68 anni. A confermare tutto è stata sua figlia Ginevra, che ha voluto informare gli organi di stampa. La sua dipartita si è registrata nella mattinata di lunedì 12 giugno, in concomitanza col decesso dell’ex premier Silvio Berlusconi. La donna e gli altri parenti hanno comunque voluto dire grazie a tutti i sanitari, che hanno curato l’attore in tutti questi anni.

Davvero lungo il periodo della sua malattia, infatti ha avuto una vita davvero complicata e sfortunata. Francesco Nuti è morto nella capitale e i suoi parenti si sono soffermati soprattutto sui ringraziamenti ai lavoratori della struttura sanitaria Villa Verde. I suoi familiari hanno chiesto anche la massima privacy perché travolti da un dolore enorme. Non ci saranno altri interventi, anche se ovviamente c’è attesa per sapere il giorno dei suoi funerali.

Francesco Nuti è morto a 68 anni dopo una lunga malattia

Purtroppo la situazione clinica di Francesco Nuti si era aggravata già a partire dal 2006, quindi l’attore italiano è morto dopo aver vissuto con gravi problemi per 17 anni. In quell’anno fu vittima di un incidente in casa, che lo costrinse a quattro mesi di coma. Nonostante il risveglio, ebbe dei danni neurologici non di poco conto ed era costretto a usare la sedia a rotelle, oltre a non essere più in grado di parlare. Rimase inizialmente al policlinico Umberto I di Roma e poi in un centro riabilitativo della Versilia.

Nato nella città di Firenze il 17 maggio del 1955, Francesco Nuti ha recitato in numerosi film di successo nel grande schermo. Ricordiamo tra le tante pellicole Casablanca Casablanca; Willy Signori e vengo da lontano; Madonna che silenzio c’è stasera; Io, Chiara e lo Scuro; Stregati; Io amo Andrea e Tutta colpa del paradiso. Lui ha anche avuto una carriera come regista nonché sceneggiatore, produttore cinematografico e anche cantante.

Nel 2017, quando la figlia Ginevra ha compiuto 18 anni, lei aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: “Francesco è e sarà sempre il mio papà anche se non può più parlare, muovere le mani e camminare ed è giusto che mi occupi di lui”. Quasi 4 anni fa Nuti aveva ottenuto il premio internazionale Vincenzo Crocitti 2019 alla carriera.