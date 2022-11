“Nessuno ti dimenticherà mai”. Morta la famosa attrice, aveva soltanto 30 anni. Familiari e fan sotto choc

Lutto nel mondo del teatro, è morta la famosa attrice Emily Chesterton. Seppur giovanissima, era uno degli astri nascenti del panorama britannico. La donna, 30 anni, è morta qualche giorno ma la famiglia ha deciso di divulgare la notizia soltanto adesso. Con un messaggio pubblicato sul profilo social dell’artista, i familiari hanno scritto: “La nostra cara Emily se n’è andata inaspettatamente”. Emily Chesterton era nata a Manchester nel 1992 e viveva a Londra insieme al suo compagno Keoni, con cui stava insieme dal 2018.

Laureatasi al Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), si era esibita in varie produzioni negli ultimi nove anni. La Chesterton è apparsa in una varietà di musical e concerti durante la sua carriera, tra cui Jerry Springer l’Opera all’Hope Mill Theatre, e ha interpretato Anita nel Coro del Crouch End Festival/l’allestimento della BBC Concert Orchestra di Romeo e Giulietta/West Side Story . Era stata confermata per apparire in Cases at The Other Palace, anche se la corsa dello spettacolo è stata interrotta dalla pandemia.

Leggi anche: Valentino muore mentre va a lavoro. Schianto terribile: aveva 58 anni e 3 figli giovanissimi





Morta la famosa attrice Emily Chesterton

I direttori del casting della giovane hanno pubblicato un messaggio in cui si diceva: “Oggi i nostri cuori sono completamente spezzati. Ci siamo innamorati ogni volta che Emily ci ha onorato con il suo talento nella sala delle audizioni e ogni volta che l’abbiamo vista sul palco”.

E ancora: “Un’anima bellissima e un talento vero e straordinario . Ci mancherai. Non ti dimenticheremo mai.” E ancora, il direttore musicale Jordan Li-Smith ha dichiarato: “Emily, è stato un vero piacere conoscerti, recitare e fare musica con te. Avrei voluto averlo fatto di più”. “Cara famiglia e amici, è con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la morte della nostra cara Emily”.

Dear family and friends,



It is with heavy hearts that we have to announce the passing of our dear Emily.



Due to unexpected natural causes, Emily passed away surrounded by her family. pic.twitter.com/mP9Q9vxMiv — Emily Chesterton (@EmilyChesterton) November 9, 2022

Poi concludono: “È stata vincitrice del Premio di poesia Hammond nel 2018 e ha anche ricevuto una borsa di studio William Newsom. A causa di cause naturali inaspettate, Emily è morta circondata dalla sua famiglia”, si legge nel comunicato social della famiglia della povera artista. Riguardo le cause della morte della giovane non si sa molto di più.

Leggi anche: “Terribile”. Albertino, gamba e braccio amputati. Choc nel giardino di casa: l’agghiacciante scena davanti al figlio