Lutto nel mondo della letteratura, è morta a 80 anni Anne Rice, l’autrice di “Intervista col vampiro”. La donna è morta l’11 dicembre per le complicazioni di un ictus. A comunicarlo al mondo è il figlio tramite un post su Facebook: “Mia madre – ha scritto – ci ha lasciati quasi nell’anniversario esatto della morte di mio padre Stan, 19 anni fa. L’immensità del lutto della nostra famiglia non può essere sottolineata abbastanza. Come madre, mi ha insegnato a inseguire i miei sogni, a rifiutare il conformismo e a sfidare le voci oscure della paura e dell’insicurezza”.

“Mi ha insegnato a sfidare i confini dei generi e ad arrendermi alle mie passioni ossessive”. Sempre il figlio Christopher ha annunciato che Anne Rice “verrà sepolta nel mausoleo di famiglia al Metairie Cemetery di New Orleans in una cerimonia privata”, mentre l’anno prossimo sarà organizzato un omaggio pubblico a New Orleans, aperto “ai suoi amici, lettori e fan, che le hanno donato tanta gioia e ispirazione durante la sua vita”.

Anne Rice è nata a New Orleans nel 1941ed è diventata famosa come scrittrice di narrativa gotica, vendendo oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo. All’inizio degli anni ’70, dopo la morte della figlia Michelle, cominciò a lavorare al suo primo romanzo, l’horror gotico ‘Intervista col vampiro’, pubblicato da Knopf nel 1976.





Protagonista il vampiro Louis de Pointe du Lac, che racconta la storia della sua vita a un giornalista. Per chi non lo sapesse, il suo romanzo ha inaugurato il ciclo di dieci titoli ‘Cronache dei vampiri’ ed è stato portato al cinema da Neil Jordan nel 1994, nell’omonimo film con con Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas e Christian Slater.

Sempre Anne Rice ha adattato la sceneggiatura dal suo romanzo e il film ha ottenuto due nomination all’Oscar e due vittorie ai Bafta. ‘La regina dei dannati’, uno dei sequel più venduti di ‘Intervista col vampiro’, è diventato un film nel 2002. Altri adattamenti dai romanzi dell’autrice sono ‘Exit to Eden’ (1994) di Garry Marshall, con Dana Delany, Dan Aykroyd e Rosie ÒDonnell e ‘The Feast of All Saints’ (2001), vincitore di un Emmy.