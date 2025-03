Monitorare il saldo del proprio conto diventerà una prassi ancora più frequente, con l’Unione Europea pronta a lanciare la “regola dei 10 secondi”. Questo regolamento innovativo obbliga tutte le banche dell’UE a fornire ai clienti trasferimenti istantanei in euro tramite il sistema SEPA Instant. Significa che il denaro dovrà essere accreditato sul conto del beneficiario in meno di 10 secondi, senza tenere conto dell’orario o delle festività.





Le nuove direttive, valide dalla primavera del 2024, impongono scadenze precise per l’adeguamento delle banche. Quelle nella zona euro, come in Germania, Austria e Francia, avevano 12 mesi per conformarsi. Pertanto, entro marzo 2025, la maggior parte di loro dovrebbe già poter gestire trasferimenti real-time. Le banche fuori dall’area euro, che offrono conti in euro, come in Polonia, Repubblica Ceca e Romania, avranno tempo fino a marzo 2027. Un aspetto fondamentale di questi trasferimenti è la loro irrevocabilità: una volta avvenuta, la transazione non può essere annulata, trasformandosi così in un grande cambiamento rispetto ai metodi tradizionali.

Per ridurre i rischi, il nuovo regolamento richiede sistemi di sicurezza avanzati da parte delle banche. Ad esempio, il sistema deve automaticamente verificare che il nome del destinatario corrisponda al numero di conto, avvisando eventualmente il cliente senza costi aggiuntivi. Inoltre, gli utenti sono in grado di impostare limiti personalizzati per le transazioni istantanee e modificarli agevolmente tramite l’app o l’online banking. In caso di perdite dovute a difetti della sicurezza, i clienti sono garantiti da assicurazioni, spostando così la responsabilità dai consumatori alle banche stesse, che devono lavorare per proteggere i clienti da errori e frodi.

L’obbligo di eseguire trasferimenti istantanei in tutta l’UE è una delle innovazioni più significative degli ultimi anni nel panorama bancario. Oltre a migliorare l’accessibilità per gli utenti, le nuove regolamentazioni puntano a innalzare i livelli di sicurezza e trasparenza. Mentre i trasferimenti in dieci secondi offrono praticità senza paragoni, è essenziale usarli con attenzione, visto che dopo l’invio, il denaro non può più essere recuperato.