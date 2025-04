Lutto nell’imprenditoria italiana, morto in un incidente Enrico Morettila vita in un incidente stradale

Il mondo dell’imprenditoria di Belluno è stato colpito da una terribile perdita con la morte di Enrico Moretti, 51 anni, proprietario della Moretti Interiors di Sedico. L’imprenditore è rimasto vittima di un incidente automobilistico che si è verificato nella provincia di Alessandria, lungo la Predosa-Bettole, in direzione dell’A26, nel comune di Fresonara. Il tragico evento ha lasciato un vuoto profondo nella comunità imprenditoriale e tra coloro che lo conoscevano.





Dettagli dell’incidente e interventi di soccorso

L’incidente è avvenuto durante la mattinata di martedì 1 aprile. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo guidato da Moretti ha tamponato un Tir in movimento nella stessa direzione. Le cause del sinistro sono ancora sotto esame. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la Polizia Stradale, che ha condotto i rilievi necessari. Le operazioni di soccorso hanno causato rallentamenti del traffico per diverse ore.

Eccellenza nel settore degli arredi di lusso

Enrico Moretti era al timone di un’impresa con oltre sessant’anni di tradizione, specializzata in arredi di lusso per hotel e boutique. Grazie alla sua visione innovativa, l’azienda ha portato il design italiano in tutto il mondo. Il motto dell’azienda, “Tre generazioni, una passione: creare eccellenza”, rappresentava appieno la sua filosofia di lavoro e dedizione.

Il cordoglio della comunità

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità. Christian Roldo, sindaco di Sedico, ha espresso il suo cordoglio con parole sentite: «Una persona straordinaria e un imprenditore di grande valore. La sua perdita è un colpo duro per tutti noi».