Sanremo 2024, riflettori accesi sul cantante dopo il bacio. Un’edizione densa di sorprese e di colpi di scena quella del 74esimo festival della musica italiana. Proteste sorte dopo i risultati della classifica della quarta puntata dedicata alle cover, nella consapevolezza che i dati possono notevolmente stravolgere la situazione fino all’ultimo voto. Ma al di là di questo, i riflettori oggi si accendono anche su un altro ‘caso’, quello del bacio tra Mahmood e un ragazzo.

Riflettori accesi su Mahmood e non solo per l’esibizione sul palcoscenico di Sanremo 2024. Per l’artista è ormai indubbio il successo: Mahmood conquista la platea dell’Ariston con un brano che ha già tutti i requisiti per diventare una hit del momento. “Tuta gold”, voce da brividi e grande interpretazione fanno del cantante uno dei nomi più chiacchierati della 74esima edizione del Festival.

Leggi anche:





Riflettori accesi su Mahmood e non solo per l’esibizione sul palcoscenico di Sanremo 2024: fuori il video del bacio

Ma come ormai è facile intuire, anche altri dettagli riescono ad animare le vicende di Sanremo 2024 al di là della competizione stessa. Nelle ultime ore in rete sta circolando un video che mostrerebbe il cantante di Tuta Gold baciare un ragazzo. Trattasi nello specifico di un interessante shooting dello stilista Willy Chavarria, in cui Mahmood in slip si avvicina appunto a un ragazzo per baciarlo delicatamente sulle labbra.

Mahmood ha indossato la linea di abbigliamento a marchio Willy Chavarria anche in precedenza, ovvero in occasione della cerimonia d’apertura dell’Eurovision 2022. Ci stiamo riferendo al completo composto dai pantaloni color lilla, abbinati alla giacca nera e ai boxer in bella vista. E com’è noto, lo stilista è famoso e apprezzato proprio per esprimere attraverso il brand i valori delle comunità L.G.B.T.Q e Latinx.

Cos’è questo video di Mahmood https://t.co/Sl9EMd32Vh — Miss chifo (@miss_chifo) February 10, 2024

Non da meno dunque anche la collezione Autunno 2024, presentata in previsione della sfilata che si aprirà con la première della sua prima incursione nel cinema, “Safe From Harm”, docu-film che riesce a fare dialogare l’arte del cinema e quella dell’alta moda in modo esclusivo e originale.