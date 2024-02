Il Grande Fratello ha superato ormai il quarto mese di messa in onda e per i concorrenti del reality show di Canale 5 la reclusione diventa sempre più pesante. È vero che all’interno della casa non mancano comfort e attività di ogni genere per passare il tempo, ma per molti inizia a farsi sentire la lontananza dai propri affetti. La nostalgia della propria famiglia ha colpito un po’ tutti. Anche chi all’apparenza sembra molto forte.

Un concorrente scoppia in lacrime. Proprio in queste ore uno dei protagonisti del GF ha messo in mostra un lato del proprio carattere molto sensibile. Il concorrente infatti ha avuto una piccola crisi emotiva. I suoi pensieri erano presi in particolare dalla madre a casa. A consolarlo ha trovato Letizia. La ragazza in questi mesi ha sempre dimostrato di essere pronta per soccorrere gli amici in difficoltà.

Leggi anche: “Ma ti vuoi svegliare?”. Grande Fratello, Paolo choc contro Signorini. Ma la risposta del conduttore fa volare





Grande Fratello, Paolo Masella in crisi: “Mi manca mamma”

Crisi per Paolo Masella. L’episodio che si è verificato poco fa ha colpito gli utenti del web, commovendo un po’ tutti. Il macellaio di Roma ha iniziato a piangere pensando alla sua mamma. A consolarlo sul divano l’abbraccio di Letizia che ha cercato in tutti i modi di riportare il sorriso sul volto dell’amico del cuore. “Mi manca”, ha ammesso, Paolo. Parole che per un attimo hanno fatto pensare che il ragazzo fosse pronto ad uscire. Così Letizia è intervenuta: “Ti guarda tutti i giorni”.

Il dialogo tra i due è andato avanti per alcuni minuti. ”Distaccati, torna qui”, ha detto la fotografa. “Pensa che la rivedrai tra pochissimo. L’abbraccerai per tutto il tempo del mondo. Più temo di prima, perché prima dovevi lavorare, invece adesso hai un sacco di tempo per stare con lei fare cose con lei”.

Dopodiché Letizia ha cercato di distogliere i pensieri di Paolo, portandoli sul cortometraggio che è stato affidato dagli autori come compito settimanale. “Vuoi venire a vedere la camicia bianca”. Paolo ha ritrovato così il sorriso. Sul suo volto sono scomparse le lacrime e si è aperto un grandissimo sorriso.

Sono giorni particolarmente difficili per Paolo nella casa del GF. Di recente aveva mostrato anche un pizzico di gelosia nei confronti di Letizia e del suo rapporto con Vittorio. Dopodiché il giovane aveva dichiarato apertamente il suo amore per la fotografa, che però ha un po’ nicchiato. Per capire se il loro rapporto decollerà bisognerà vederli alla prove dei fatti nella vita reale.