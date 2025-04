La nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi, ha riaperto i battenti esattamente dal punto in cui si era conclusa la trasmissione di venerdì scorso. Dopo il consueto ballo tra dame e cavalieri, a rompere il clima rilassato ci ha pensato Gianni Sperti, che ha domandato a Maria De Filippi notizie su Damiano, la cui assenza è risultata subito evidente.

La conduttrice ha allora spiegato che il cavaliere si è chiuso nel camerino dopo l’ultima polemica e avrebbe espresso l’intenzione di abbandonare definitivamente il programma: “Si è chiuso in camerino… Ha fatto un confessionale contro voi due (Gianni e Tina) e ha detto che se ne vuole andare…”, ha dichiarato Maria, lasciando intendere che la decisione di Damiano fosse piuttosto netta.

Lascia all’improvviso UeD: “Si è chiuso in camerino”

Non si è fatta attendere la reazione tagliente di Tina Cipollari, che ha colto l’occasione per lanciare l’ennesima frecciatina velenosa nei confronti del cavaliere. “E certo… È stato sgamato… Magari avrà detto: ‘Prima che esca altro fango è meglio che tagli la corda’… Ci sta che uscirà che ha una relazione fuori…”, ha ironizzato l’opinionista, insinuando che l’abbandono improvviso di Damiano potesse nascondere qualcosa di più.

Poco dopo, tra la sorpresa generale, Damiano è riapparso in studio. Visibilmente scosso, ha innanzitutto chiesto scusa a Maria De Filippi per aver lasciato lo studio senza alcuna spiegazione. Quindi, con voce ferma ma carica di emozione, ha raccontato le motivazioni che lo hanno portato a una simile scelta. “Ho fatto su me stesso un lavoro incredibile per non perdere la pazienza… E scegliere di stare qua con questa situazione mi fa tornare a quegli anni e non voglio tornarci… Non mi sento di farmi questo non per il programma, ma per loro due (Tina Cipollari e Gianni Sperti)…”, ha dichiarato, lasciando intendere un vissuto personale delicato che gli opinionisti avrebbero, forse, inavvertitamente riacceso.

Il momento più acceso, tuttavia, è arrivato con l’ingresso di Morena. La dama ha attaccato frontalmente Damiano, mettendo in dubbio le reali ragioni del suo addio. “Hai paura di questo e te ne vuoi andare? Scappi via perché ho detto questa cosa dei locali?”, ha incalzato con tono provocatorio. Il cavaliere ha però tagliato corto, accusandola semplicemente di essere “una cattiva”, evitando ulteriori dettagli.