Covid, il confronto tra 7 vaccini in una ricerca. Uno studio, pubblicato su Frontiers in Immunology, ha messo a confronto sette vaccini anti-Covid, misurandone efficacia ed effetti collaterali. In particolare sono stati testati Moderna, Pfizer, Sputnik, CoronaVac, AstraZeneca, Cansino e Janssen. Secondo la ricerca i vaccini più efficaci sono risultati quelli prodotti da Pfizer e Moderna mentre CoronaVac è risultato il meno efficace. Duemila i volontari coinvolti in tre continenti attraverso un protocollo parificato e uguale per tutti.

I risultati dello studio hanno mostrato che tutti i vaccini generano anticorpi e sono generalmente ben tollerati. Anche i sieri di cui si avevano poche informazioni verificate, come Sputnik e il cinese CoronaVac, hanno dato gli stessi esiti. La ricerca è stata coordinata dall’Istituto Humanitas di Rozzano con l’hospital Clinica Nova di Monterrey in Messico e la fondazione hospital San Francisco Xavier in Brasile. Duemila dipendenti del gruppo Techin in Italia, Argentina, Messico e Brasile si sono sottoposti volontariamente al test.

Leggi anche: Scoppia la polemica sul governo Meloni, attacco dell’opposizione: “Dimissioni subito”





I dati raccolti e i criteri della ricerca

Per ogni paziente sono stati prelevati sei campioni di sangue in sei momenti diversi: subito prima della prima dose di siero, subito prima della seconda, 21 giorni dopo la seconda dose, poi 3 mesi dopo, 6 mesi dopo e un anno dopo. Per ogni volontario sono stati considerati altezza, peso, Bmi, presenza di comorbidità. La professoressa Maria Rescigno, docente di Patologia generale di Humanitas University, che ha coordinato il lavoro spiega: “Avevamo un’enorme quantità di dati, abbiamo dovuto tenere conto di numerose variabili perché le popolazioni avevano caratteristiche diverse per etnia, stili di vita, alimentazione. Per uniformare tutte le informazioni abbiamo utilizzato strumenti di intelligenza artificiale. Ci siamo fermati ai dati raccolti l’anno scorso, prima dell’arrivo della variante Omicron, ma adesso lo studio va avanti”.

Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, racconta: “I risultati indicano chiaramente che tutti i vaccini utilizzati inducono una buona risposta anticorpale. Poi abbiamo analizzato le reazioni avverse e abbiamo osservato che i vaccini a mRna provocano effetti collaterali peggiori, come febbre, mal di testa, malessere generale, spossatezza, rispetto a CoronaVac, Sputnik e altri. Più è alta la risposta anticorpale del siero, più effetti collaterali sono stati registrati. Per la prima volta nella storia dell’umanità siamo stati in grado di cambiare il corso di una pandemia con i vaccini”.

Uno degli ostacoli maggiori è stato trovare un protocollo identico per analizzare i dati dei quattro Paesi: “Noi stavamo già facendo il monitoraggio dei nostri dipendenti quindi abbiamo trasferito il nostro modello anche agli altri centri di ricerca – dice ancora la dottoressa Rescigno – È il primo studio del genere che uniforma metodi di analisi per poter paragonare l’efficacia di tanti vaccini su popolazioni diverse”.

Covid, nuove regole dal governo Meloni: l’annuncio del ministro Schillaci