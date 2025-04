Nelle sue numerose apparizioni ufficiali, Giorgia Meloni sembra aver fatto del bianco una firma stilistica ricorrente. Un colore tutt’altro che banale, soprattutto nel panorama politico italiano, dove prevalgono tonalità più sobrie e convenzionali. Dai tailleur strutturati alle linee pulite e minimaliste, la presidente del Consiglio ha scelto con coerenza di affidarsi a una palette luminosa, che trasmette rigore e al tempo stesso eleganza. Non è un caso che lo abbia indossato durante incontri di grande rilievo internazionale, come quello con Papa Francesco e quello con l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Questa scelta non si esaurisce in una questione di gusto personale o di preferenza estetica. Al contrario, dietro al bianco si cela una strategia comunicativa precisa, costruita su codici simbolici ben radicati nella psicologia del colore e nella semiotica del potere. Il bianco, infatti, comunica pulizia, trasparenza, equilibrio. È il colore che storicamente accompagna i momenti solenni, che richiama alla mente immagini di autorità gentile ma salda, di purezza e al tempo stesso di controllo. Non urla, ma impone rispetto. In un contesto mediatico sempre più attento all’immagine e alla costruzione della leadership visiva, queste sfumature non passano inosservate.

Perché Giorgia Meloni si veste sempre di bianco

Nel mondo della comunicazione politica, nulla è mai lasciato al caso. Gli abiti diventano dichiarazioni, le stoffe parlano e i colori sussurrano significati che spesso superano le parole. I consulenti d’immagine e gli esperti di marketing politico lavorano proprio su questi dettagli: un abito può trasmettere fiducia, autorità, vicinanza o distanza. E i colori agiscono a un livello ancora più profondo. Secondo numerosi studi, l’impatto emotivo che producono è immediato e spesso inconscio. Il rosso, per esempio, è energico e dominante; il blu rassicura e comunica stabilità; il verde porta equilibrio; mentre il giallo trasmette ottimismo e creatività.

Il bianco, nella simbologia del potere, è più raro ma potentissimo. È la scelta di chi vuole distinguersi in modo elegante, senza aggredire. Una sfida al caos, una dichiarazione di ordine e controllo. Ed è interessante notare come, nei momenti più delicati o più esposti a livello diplomatico, Meloni ricorra a questa nuance. Non solo per affermare la propria presenza in ambienti tradizionalmente maschili e dominati da codici formali rigidi, ma anche per veicolare un’immagine femminile autorevole, non urlata, ma incisiva.

In un’epoca in cui l’apparenza conta tanto quanto il discorso, e in cui la politica si gioca anche sui dettagli del linguaggio non verbale, la scelta del bianco da parte della presidente del Consiglio è tutt’altro che marginale. È, semmai, l’espressione consapevole di una leadership che vuole essere ascoltata anche attraverso ciò che mostra, e non solo attraverso ciò che dice.