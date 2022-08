“Addio, ti vorrò sempre bene”. Lutto per Silvio Berlusconi, scosso per la grave perdita

È morto Niccolò Ghedini, lo storico avvocato di Silvio Berlusconi. Ma anche senatore della Repubblica e politico di centro destra. L’uomo, 62 anni, è deceduto mercoledì’ 17 agosto all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Era nato a Padova il 22 dicembre 1959. Molti ricorderanno che Ghedini è stato per lungo tempo l’avvocato di Silvio Berlusconi e dal 2001 parlamentare di Forza Italia.

Era da tempo in cura per una forma di leucemia e nei mesi scorsi era stato sottoposto a un trapianto di midollo al San Raffaele di Milano. Non è ancora chiaro del tutto, ma sembra che la causa della morte sia imputabile a una polmonite, probabilmente contratta per il suo stato particolarmente fragile di paziente immunodepresso. Insomma, una complicanza che non ha lasciato scampo al noto avvocato e senatore. Naturalmente il cordoglio di amici, parenti e colleghi è stato immediato e molto forte.





A ricordarlo per primo è stato naturalmente Silvio Berlusconi che sui social ricorda così Ghedini: “Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita”.

E ancora: “Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre. Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio”.

Le condoglianze più sentite alla famiglia del Senatore Niccolò #Ghedini. Un pensiero di particolare vicinanza da tutti noi alla sua comunità politica e al Gruppo di @forza_italia. — Enrico Letta (@EnricoLetta) August 18, 2022

“Un dolore grande la scomparsa di Ghedini che lascia tutti noi sgomenti, pur sapendo che da tempo combatteva con la malattia. Un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Niccolò, ci mancherai. Sei e rimarrai amico di una vita”, ha scritto il Renato Brunetta su Twitter. Anche Matteo Salvini affida a Twitter il suo ricordo: “Addio a Niccolò Ghedini. Mi stringo al dolore della famiglia e di quanti gli hanno voluto bene”.

