Una fan sviene di fronte a Loredana Bertè: un incontro bellissimo quello che la cantante fa in treno, direttamente con un controllore. E naturalmente è diventato virale il video pubblicato da Loredana Bertè sui suoi canali social in cui si vede una fan in lacrime e in panne di fronte al suo idolo di sempre. “Mentre viaggiavamo su un Frecciarossa da Milano a Pescara, per arrivare alla prima tappa del mio tour estivo a Roseto degli Abruzzi, chiedo alla mia manager di prendermi un toast al bar.

Purtroppo il treno, oltre ad essere in ritardo di 30 min, non era dotato nè di coltelli per tagliare il mio enorme toast a metà nè di piatti nè di sacchetti per trasportarlo. Dopo qualche minuto, la responsabile del bar, di sua iniziativa, passa dalla nostra carrozza per offrirci da bere, scusandosi di tutti i disservizi e…trova me! Quando mi ha vista per poco non sviene: quando il karma ti ripaga all’ istante” racconta minuziosamente Loredana a corredo del video.

Una fan sviene di fronte a Loredana Bertè: cosa è successo

Naturalmente la scena è stata ripresa da una collaboratrice della Bertè e le immagini raccontano della grande stima che la ragazza nutre per la cantante. Una fan sfegatata, talmente grande da non riuscire a parlare. “Lei è una mia grandissima fan, sta piangendo perchè non sapeva di incontrarmi sul treno.

Mi dispiace perchè è molto scossa”, racconta la cantante nel video mentre abbraccia la ragazza che singhiozza e abbassa il volto rigato dalle lacrime. “Non ce la faccio, scusate”, risponde la direttrice del vagone mentre viene ripresa dal cellulare.

La scena si conclude con le foto di rito tra Bertè e la responsabile del bar, con il video e la raccolta delle foto che su TikTok ha raggiunto più di 300mila visualizzazioni e quasi 30mila like. Dopo la sua partecipazione al Tim Summer Hits, nelle prossime ore incomincerà il tour estivo di Loredana Berté, che partirà da Roseto degli Abbruzzi, con oltre sette date, fino al 13 settembre, l’ultimo appuntamento a Reggio Emilia. E brava Loredana!

