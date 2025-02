Il mondo della musica è in lutto per la morte di un grande artista, volto di una band amatissima da tante persone. Ad annunciare la tragica notizia è stato l’ex compagno che faceva parte dello stesso gruppo musicale: “Sono scioccato e triste per la sua morte. Ripenso a tutti noi che proviamo nella mia camera da letto a Stanley Road, Woking. A tutti i pub e i club in cui suonavamo da bambini, per fare un disco”.

E ancora: “Che viaggio! Siamo andati ben oltre i nostri sogni e ciò che abbiamo fatto resiste alla prova del tempo. Le mie più sentite condoglianze a tutti i parenti e amici”. La musica perde dunque una figura di rilievo, che ha provocato un lutto in molte persone che lo hanno apprezzato a livello professionale e umano.

Musica in lutto, morto il fondatore di una storica band

A perdere la vita è stato Rick Buckler, noto per essere stato il batterista nonché il fondatore della band dei The Jam. A ricordarlo è stato il cantante Paul Weller e successivamente è arrivato pure il messaggio del bassista Bruce Foxton: “Sono rimasto scioccato e devastato nell’ascoltare la tristissima notizia di oggi. Rick era un bravo ragazzo e un grande batterista i cui modelli innovativi di batteria hanno aiutato a plasmare le nostre canzoni”.

Buckler è morto a 69 anni, ma sono per ora sconosciute le cause della sua dipartita. Alcune settimane fa aveva rivelato di dover annullare un tour di spoken-word per problematiche di salute non specificate. I The Jam, fondati nel 1972 a Woking in Inghilterra, furono super popolari tra gli anni Settanta e Ottanta. Indimenticabili gli album In The City, This is the Modern World, All Mod Cons, Setting Sons, Sound Affects e The Gift.

I The Jam si sciolsero nel 1982 e Rick Buckler preferì abbandonare lo sho-business musicale. Con Bruce Foxton ha realizzato un’autobiografia della band, che ha il titolo di Our Story.