“Scusate”. Seat Music Awards, Sangiovanni si commuove in diretta: “Vorrei ringraziare…”

Successo e fama vanno sempre a pari passo da grandi responsabilità e pressioni, da tutte le parti. Lo sa bene Sangiovanni, il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi che durante i Seat Music Awards 2021 si è commosso. Prima di prendere il premio dalle mani della conduttrice Vanessa Incontrada l’artista stava ringraziando i suoi fan per il supporto ricevuto ma è stato costretto a fermarsi, con le lacrime agli occhi.

Dopo aver cantato la sua hit Malibu Sangiovanni ha ricevuto applausi ed elogi da parte del pubblico presente alla serata.E non è riuscito a non emozionarsi ed è stato costretto a fermarsi. Poco dopo per fortuna ecco Carlo Conti, l’altro conduttore dell’evento, che ha messo la mano sulla spalla del giovane cantante per spronarlo e consolarlo: “Questo è amore, il mondo ha bisogno di amore. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso”, ha dichiarato commosso il cantante di Amici, appena è riuscito a riprendere la parola.

Per il suo debutto ai Seat Music Awards Sangiovanni ha scelto un look semplice ma d’effetto: camicia bianca e pantaloni fucsia. Di questa tonalità pure la macchinina con la quale Giovanni Pietro Damian, questo il vero nome del cantautore, si è presentato sul palco. Il giovane artista non ha mai nascosto la sua passione per il fucsia, il rosa e tutte le varie declinazioni di questo colore.





A Battiti Live Sangiovanni ha svelato il motivo per il quale si veste sempre di questo colore. L’ex allievo di Amici ha prima premesso che le varie tinte non hanno genere e poi che gli piace molto come gli sta il rosa. In più è una tonalità che lo fa stare bene e che lo fa sentire se stesso.

Un periodo complesso quello di Sangiovanni, soprattutto nelle ultime settimane in cui si è sfogato coi giornali gossippari che parlano di lui solo in veste ‘fidanzato’ e non ‘artista’. Ha raccontato quello che gli passa per la testa, anche con parole dure e i fan hanno apprezzato la sincerità. Naturalmente c’è stata qualche polemica ma fa parte del gioco.