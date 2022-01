“Minacciato di morte”. La confessione choc del cantante a poche settimane dal Festival di Sanremo

Il prossimo primo febbraio sarà sul palco del Festival di Sanremo. Il suo nome sarà accanto a quello di tanti suoi idoli. L’anno appena trascorso ha riservato tante sorprese al giovane cantante uscito dalla scuola di Amici, ma non tutti sorrisi come racconta lui in un’intervista a Vanity Fair. “Sono diventato zio, ho trovato una persona che mi ama in un modo smisurato, non è scontato, è molto più difficile questo che fare sette dischi di platino”.



“Ho cantato all’Arena di Verona per la prima volta. Sono entrato a fare parte di un ambiente di lavoro dove ci sono artisti che prima per me erano inarrivabili e adesso, invece, ci passo le serate”. Lui è Sangiovanni, secondo classificato ad Amici 21 che, alla vigilia del Festival, ha raccontato anche di brutti episodi capitati di recente nella sua vita. “Quando sei così esposto, oltre all’amore ti arriva anche l’odio, e io ne ho ricevuto tantissimo”.



Quindi Sangiovanni continua: “Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Mi hanno anche minacciato di morte e io mi sono fermato e mi sono chiesto: ma perché? È come se ci fosse un pezzo di mondo alla ricerca di qualcuno a cui dare le colpe di qualcosa. I cambiamenti che ho vissuto mi hanno dato moltissimo, però mi hanno anche fatto sentire più fragile”.







“Ho dovuto cercare un nuovo equilibrio”. Poi Sangiovanni ha poi parlato del suo rapporto con Giulia Stabile e della tante difficoltà che incontra. “Negli ultimi tempi abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche”.



“Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa – conclude Sangiovanni – Ci monitorano, ci cercano, osservano quello che facciamo anche nelle piccole cose per capire che cosa accade tra noi. Questo non è piacevole”. Una maturità difficile da trovare in un ragazzo di 19 anni.