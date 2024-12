Momento di panico e preoccupazione all’evento musicale. Nella serata di ieri, lunedì 16 dicembre, la Triennale di Milano ha fatto da cornice al primo gala italiano di Spotify Equal. La serata ha riunito oltre 70 artiste e personaggi importanti del settore musicale italiano con l’obiettivo di promuovere la parità di genere nell’industria musicale.

L’evento, come riporta anche l’Ansa, è stato organizzato con lo scopo di raccogliere fondi per promuovere la carriera delle donne nella musica e sostenere la formazione professionale di producer, musiciste e autrici in Italia, grazie anche alla collaborazione con l’associazione Equaly. Presenti star come Annalisa, Ariete, BigMama, Clara, Emma, Francesca Michielin, Myss Keta, Noemi e Rose Villain. Ma proprio nel finale una delle artiste presenti, ex di Amici, ha avuto un malore.

Sissi ha un malore e finisce in ospedale: come sta

Sul finire della serata-evento, che ha permesso di raccogliere 32.000 euro, una delle artiste presenti ha avuto un malore. Si tratta della cantante Sissi, ex allieva di Amici, che ha condiviso un breve video in cui ha mostrato il momento in cui è stata portata via in ambulanza.

Intorno alle 23 Sissi ha condiviso una story in cui la vediamo dentro l’ambulanza con la maschera per l’ossigeno. Non sappiamo cosa sia successo né perché la ragazza abbia avuto bisogno del ricovero. Tuttavia il fatto che sia stata lei stessa a girare il video lascia pensare che non si sia trattato di qualcosa di grave.

Ad alcune ore di distanza dall’evento non ci sono ancora aggiornamenti sulla condizione dell’ex allieva di Amici 21. Nel frattempo i fan hanno inviato a Sissi gli auguri per una pronta guarigione e noi ci uniamo a loro: forza Sissi!

