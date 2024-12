Dopo aver ottenuto un successo straordinario con le prime tappe del World Tour 2024/2025 in Giappone e nelle principali capitali europee, dove hanno registrato numerosi sold out, Il Volo ha da poco lanciato sul mercato Ad Astra (International Edition). Questa nuova versione dell’album, che include esclusivamente brani inediti, è arricchita da cinque nuove tracce. A partire da gennaio 2025, il trio sarà protagonista del tour Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport, che toccherà i principali palazzetti italiani e sarà prodotto da Friends & Partners.

Successivamente, il gruppo proseguirà il suo 2024/2025 World Tour con tappe negli Stati Uniti, Canada e America Latina. Intanto, sabato 7 dicembre, il concerto de Il Volo è stato trasmesso in esclusiva su Canale 5, regalando ai fan un’emozionante performance televisiva. La serata televisiva ha visto protagonisti contenuti di grande qualità e varietà, con programmi dedicati all’opera, al cinema e alla musica.

Ascolti tv sabato 7 dicembre: chi ha vinto tra Il Volo e La Prima della Scala

A dominare la gara degli ascolti è stato Canale 5, che con la replica del concerto di Il Volo ha conquistato il pubblico, staccando nettamente la concorrenza. Canale 5 ha trasmesso una replica dello spettacolo musicale “Tutti per Uno – Capolavoro”, con il trio di tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. L’evento ha totalizzato 2.933.000 spettatori, raggiungendo un eccellente 22.9% di share, confermandosi la scelta preferita della serata.

Su Rai1, come da tradizione, è andata in onda la Prima del Teatro alla Scala di Milano, che ha inaugurato la stagione operistica 2024/2025 con l’opera “La Forza del Destino” di Giuseppe Verdi. L’evento ha raccolto 1.603.000 spettatori, pari al 10.2% di share, durante la lunga diretta dalle 18:00 alle 22:19. A seguire, il film Cyrano, trasmesso dalle 22:24 alle 00:24, ha registrato un netto calo con 402.000 spettatori e uno share del 3.3%.

Le altre reti generaliste hanno offerto una programmazione variegata, spaziando dal cinema all’approfondimento, passando per serie TV e programmi di intrattenimento. Rai2 ha proposto un episodio della serie S.W.A.T. (Stagione 7, Episodio 4), che ha intrattenuto 826.000 spettatori con uno share del 5%. Italia1 ha puntato sul film per famiglie Sonic, che ha conquistato 824.000 spettatori e un 5.2% di share. Rai3 ha trasmesso il programma di approfondimento Sapiens – Un solo pianeta, seguito da 784.000 spettatori (5% di share).

Clamoroso boom per la replica de #IlVolo #Tuttiperuno, che vola al 23% e stravince il sabato sera #ascoltitv pic.twitter.com/h4bQbV82Oa — Master-CiaoMaurizio (@MasterAb88) December 8, 2024

Rete4 ha proposto il classico action Commando, che ha totalizzato 738.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su La7, il programma di approfondimento In Altre Parole ha raccolto 1.030.000 spettatori, ottenendo il 6.2% di share. Su TV8, il format gastronomico 4 Ristoranti ha attirato 405.000 spettatori (2.4%), seguito da 4 Hotel con 347.000 spettatori (2.9% di share).

La serata televisiva ha visto emergere il potere della musica come elemento centrale. Da una parte, il grande successo di Il Volo, che continua a incantare il pubblico italiano con il loro talento; dall’altra, l’opera lirica, simbolo della cultura italiana, che mantiene il suo posto d’onore con la Prima della Scala. Tuttavia, in termini di numeri, la leggerezza e l’intrattenimento musicale hanno avuto la meglio sull’eleganza e la tradizione.