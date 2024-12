Non è un dramma, ma forse persino i diretti interessati si aspettavano di raccogliere qualcosa in più dalla serata di ieri. Di certo non cancella la grande qualità di un gruppo che, nel corso degli anni, si è fatto conoscere in tutto il mondo. Parliamo del trio che compone ‘Il Volo’, lanciatissimo verso nuovi successi. Per loro, del resto, questo è un momento d’odo. In una recente intervista, avevano dichiarato di sentirsi finalmente rispettato dagli altri artisti italiani, anche se all’inizio c’era un po’ di diffidenza nei loro confronti.

“Le cose sono cambiate col tempo. All’inizio eravamo degli sconosciuti nel panorama musicale italiano che avevano firmato con gli Stati Uniti, poi ci siamo fatti conoscere. La risposta sono stati i concerti all’Arena di Verona, dove molti artisti hanno scelto di cantare con noi. All’inizio era difficile che volessero esibirsi con noi, anche perché siamo già in tre e il nostro genere è completamente diverso”.





Ballando con le stelle vince la gara degli ascolti del 30 novembre

Ieri, tuttavia, la replica di “Il Volo – Tutti per Uno”, serata evento con Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei e Giorgio Panariello, è stata battuta da Milly Carlucci. Su Rai 1 Ballando con le Stelle (live) ha ottenuto nel segmento Ballando… tutti in pista 4.410.000, 23.58% e nel programma un netto di 3.734.000, 28.98%.

Su Canale 5 Il Volo – Tutti per uno ha ottenuto 1.792.000 telespettatori, share 13.03%. Su Rai 2 SWAT 813.000, 4.46% e 791.000, 4.80. Su Rai 3 Sapiens, un solo pianeta ha registrato un netto di 522.000 telespettatori, share 3.09%. Su Italia 1 il film Il GGG – Il Grande Gigante Gentile ha raccolto un netto di 896.000 telespettatori, share 5.48%.

Su Rete 4 il film … Continuavano a chiamarlo Trinità! ha registrato un netto di 928.000 telespettatori, share 5.83%. Su La7 In altre parole è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Tv8 GP Sprint F1 Qatar ha registrato 448.000, 2.60%. Su Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 376.000 telespettatori, share 2.37%.