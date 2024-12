“Ecco quanto guadagna davvero”. Ultimo, cifre da capogiro: è il primo in Italia. Niccolò Moriconi, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana, continua a macinare successi e a stabilire record. L’artista romano, già noto per i suoi brani emozionanti e le performance da stadio, ha recentemente ottenuto un primato straordinario nel panorama discografico italiano. Grazie ai numeri impressionanti generati dai suoi tour, streaming e vendite, Ultimo è stato definito il cantante italiano con il più alto fatturato del 2024, consolidando la sua posizione di leader nella musica italiana.

Il record di Ultimo non si limita solo ai profitti: l’artista ha conquistato milioni di ascoltatori sulle piattaforme di streaming come Spotify, che ha visto crescere esponenzialmente le sue royalty per i brani più amati come “Pianeti”, “Colpa delle favole”, e altri successi. Nel 2024, Spotify ha distribuito più di 9 miliardi di dollari in royalty globali, di cui una parte significativa è stata generata dagli ascolti dei brani italiani, compresi quelli di Ultimo.





Ecco quanto fattura Ultimo, cifre da capogiro e record italiano

Il suo impatto economico, inoltre, è amplificato dalla vendita di biglietti per i concerti, che hanno registrato sold out in numerose tappe. Ok, ma quanto guadagna Ultimo a livello annuale? Da quello che è stato dichiarato, La Ultimo Entertainment fattura 8,3 milioni di euro l’anno, al secondo posto c’è Fedez con 4,9 milioni di euro. I due superano Sfera Ebbasta, 3,6 milioni e Max Pezzali, 3,4 milioni di euro, e anche di Elodie, 1,1 milioni.

Ma come funziona la sua società, Open fa sapere che la Ultimo Entertainment è per il 90% di proprietà di Ultimo, alias Niccolò Moriconi e il restante 10% è diviso tra i due suoi fratelli maggiori Valerio (classe 1992) e Lorenzo (classe 1994). Come specifica il giornale di Mentana, l’oggetto sociale dell’azienda è “attività di supporto alle rappresentazioni artistiche”.

è nato il figlio di ultimo e jacqueline 😭 pic.twitter.com/vMJQWVdqOT — bea (@sonostronzaaa) November 30, 2024

E quindi gestisce tutto ciò riguarda Ultimo: dai diritti d’immagine alle opere artistiche, “occupandosi anche della organizzazione, allestimento e gestione spettacoli musicali”. Da quello che sembra, l’attività del cantante cresce del 20,44% in media ogni anno e genera un utile di 2,18 milioni di euro (maggiore 255,54% rispetto all’anno prima). L’azienda ha anche una disponibilità liquida pari a “11,4 milioni di euro”. Beh, complimenti.

